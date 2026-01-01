Art.-Nr. 39142 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Fressnapf Basis SKR03
Der Kontenrahmen für Fressnapf basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format PDF
Inhalte
Beschreibung
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
- 0: Anlage- und Kapitalkonten
- 1: Finanz- und Privatkonten
- 2: Abgrenzungskonten
- 3: Wareneingangs- und Bestandskonten
- 4: Betriebliche Aufwendungen
- 5 und 6: Zur freien Verfügung
- 7: Bestände an Erzeugnissen
- 8: Erlöskonten
- 9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- u. statistische Konten
