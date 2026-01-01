Kontenrahmen Fressnapf Basis SKR04

Art.-Nr. 39149 | Kontenrahmen

Der Kontenrahmen für Fressnapf basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Kostenfreier Download

Stand 01/2026
Format DIN-A 4
Der Kontenrahmen für Fressnapf basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

  • 0: Anlagevermögen
  • 1: Umlaufvermögen
  • 2: Eigenkapitalkonten
  • 3: Fremdkapitalkonten
  • 4: Betriebliche Erträge
  • 5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
  • 7: Weitere Erträge und Aufwendungen
  • 8: Zur Freien Verfügung
  • 9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- u. statistische Konten

