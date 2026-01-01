Art.-Nr. 39149 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Fressnapf Basis SKR04
Der Kontenrahmen für Fressnapf basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format DIN-A 4
Inhalte
Beschreibung
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
- 0: Anlagevermögen
- 1: Umlaufvermögen
- 2: Eigenkapitalkonten
- 3: Fremdkapitalkonten
- 4: Betriebliche Erträge
- 5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
- 7: Weitere Erträge und Aufwendungen
- 8: Zur Freien Verfügung
- 9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- u. statistische Konten
