Ordnungsgemäße Rechnung

  • Fristen zur Rechnungsausstellung
  • Kleinbetragsrechnungen
  • Notwendiger Rechnungsinhalt

Erscheinungstermin: Juli 2021

Die Anforderungen an die formale Richtigkeit von Rechnungen sind sehr hoch. Enthält eine Rechnung nicht alle geforderten Bestandteile, dürfen Unternehmer keinen Vorsteuerabzug vornehmen.

Die Karte stellt die nach dem Umsatzsteuergesetz erforderlichen Angaben einer ordnungsgemäßen Rechnung kurz vor. Eine Muster-Rechnung dient dabei der Veranschaulichung. So wird Ihr Unternehmer-Mandant bei der Prüfung seiner Rechnungen unterstützt.

Die Erhöhung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen durch das 2. Bürokratieentlastungsgesetz ist in der neuen Version berücksichtigt.

Erscheinungstermin 07/2021
Seitenzahl 10
Format Leporello 10 cm x 6,5 cm
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

