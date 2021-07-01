Ordnungsgemäße Rechnung
- Fristen zur Rechnungsausstellung
- Kleinbetragsrechnungen
- Notwendiger Rechnungsinhalt
Erscheinungstermin: Juli 2021
Beschreibung
Die Anforderungen an die formale Richtigkeit von Rechnungen sind sehr hoch. Enthält eine Rechnung nicht alle geforderten Bestandteile, dürfen Unternehmer keinen Vorsteuerabzug vornehmen.
Die Karte stellt die nach dem Umsatzsteuergesetz erforderlichen Angaben einer ordnungsgemäßen Rechnung kurz vor. Eine Muster-Rechnung dient dabei der Veranschaulichung. So wird Ihr Unternehmer-Mandant bei der Prüfung seiner Rechnungen unterstützt.
Die Erhöhung der Grenze für Kleinbetragsrechnungen durch das 2. Bürokratieentlastungsgesetz ist in der neuen Version berücksichtigt.
