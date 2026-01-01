Seminarpaket: E-Commerce smart managen - Automatisierung, Strategie und Compliance
- Rechtliches und Sicherheit – Prozessdarstellung der Systemlandschaft Online-Handel
- Strategie und Entwicklung in der Kanzlei – Teamintegration, Etablieren von Standards, Ausschöpfen neuer Beratungspotenziale
- Diskussion und Besprechung Ihrer Praxisfälle
- Herausforderungen und Lösungsansätze sowie Prüfung auf Stärken und Schwächen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf die Zusammenarbeit mit neuen oder bestehenden Online-Händlern vorbereiten und Geschäftsprozesse effizient umsetzen. Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Besonderheiten dieser Zusammenarbeit und lernen, rechtliche Fragen der Umsatzbesteuerung lösungsorientiert zu beantworten. Mit diesem Basiswissen gelingt es, Arbeitsabläufe gezielt zu automatisieren und zu digitalisieren. Zudem zeigen wir Ihnen auf, wie Sie Online-Händler bei der Optimierung deren Prozesse beraten und hierbei Potenziale gewinnbringend für Ihre Kanzlei nutzen können.
Optional haben Steuerberater die Möglichkeit, ihre Mandanten – insbesondere Online-Händler – mit in das Seminar zu bringen, um Inhalte und Prozesse gemeinsam zu beleuchten und praxisnah zu vertiefen.
Ihr Plus: Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Praxisfälle und Fragestellungen einzubringen! Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden und der Referentin entwickeln Sie passgenaue Lösungsansätze und beleuchten diese aus verschiedenen Perspektiven. So gestalten Sie die Agenda aktiv mit und profitieren von einem umfassenden Austausch, der direkt auf Ihre Herausforderungen zugeschnitten ist.
Neben den DATEV-Lösungen werfen wir auch einen Blick auf das DATEV-Ökosystem sowie Partnerlösungen, um Ihnen eine vollständige Prozessübersicht zu bieten. Die Referentin gibt Ihnen dabei klare Orientierungshilfen und moderiert die Diskussionen zielgerichtet und praxisnah. Ihr Mehrwert: Wertvolle Impulse für Ihre Kanzlei, konkrete Lösungen und wertstiftender Austausch mit Branchenexperten.
Themen
Tag 1:
- Rechtslage und Sicherheit: Prozessdarstellung Systemlandschaft Online-Handel
- GoBD, Verfahrensdokumentation, Prozesssicherheit, Aufbewahrung
- Datenqualität
- Umsatzsteuerliche Besonderheiten
- OSS (One-Stop-Shop)
- Lieferschwellen/Drittländer (Schweiz, Norwegen, UK)
- Marktplatz-Lösung UK
- Dropshipping
- Registrierung in EU-Ländern
- Lagerländer/Verbringung
- Fiskalvertreter/Meldungen
- Nachweise/Belege
- Besonderheiten Marktplätze
- Betriebsprüfung/Ausschluss Haftungsrisiko
- Strategie/Entwicklung innerhalb der Kanzlei (Onboarding Team, Standards schaffen)
- Umsetzung/Beratungspotenziale für die Kanzlei
Tag 2:
- Gemeinsam im Workshop-Format Praxisfälle diskutieren Herausforderungen und Lösungsansätze beleuchten und diese auf Stärken und Schwächen prüfen
Termine
Modul 1
- 14.04.2026 09:00 - 17:00 Uhr (München)
- 16.06.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Frankfurt)
- 22.09.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Berlin)
- 24.11.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Hamburg)
Modul 2:
- 15.04.2026 09:00 - 17:00 Uhr (München)
- 17.06.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Frankfurt)
- 23.09.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Berlin)
- 25.11.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Hamburg)
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Sabrina Stark
Betriebswirtin, Organisationsberaterin bei DATEV eG
Dennis Schümann
Steuerberater, Geschäftsführer der Schmeding und Hoffmann GmbH, Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg
Geprägt durch die Erfahrungen aus der jahrelangen Betreuung von Systemgastronomen und der Tätigkeit in einer sich relativ früh dem Online-Handel widmenden Kanzlei, ist sich Dennis Schümann bewusst, dass ohne die Unterstützung technischer Hilfsmittel die Sicherung der Qualität nahezu unmöglich scheint.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.