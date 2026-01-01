Erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf die Zusammenarbeit mit neuen oder bestehenden Online-Händlern vorbereiten und Geschäftsprozesse effizient umsetzen. Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Besonderheiten dieser Zusammenarbeit und lernen, rechtliche Fragen der Umsatzbesteuerung lösungsorientiert zu beantworten. Mit diesem Basiswissen gelingt es, Arbeitsabläufe gezielt zu automatisieren und zu digitalisieren. Zudem zeigen wir Ihnen auf, wie Sie Online-Händler bei der Optimierung deren Prozesse beraten und hierbei Potenziale gewinnbringend für Ihre Kanzlei nutzen können.

Optional haben Steuerberater die Möglichkeit, ihre Mandanten – insbesondere Online-Händler – mit in das Seminar zu bringen, um Inhalte und Prozesse gemeinsam zu beleuchten und praxisnah zu vertiefen.

Ihr Plus: Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Praxisfälle und Fragestellungen einzubringen! Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden und der Referentin entwickeln Sie passgenaue Lösungsansätze und beleuchten diese aus verschiedenen Perspektiven. So gestalten Sie die Agenda aktiv mit und profitieren von einem umfassenden Austausch, der direkt auf Ihre Herausforderungen zugeschnitten ist.

Neben den DATEV-Lösungen werfen wir auch einen Blick auf das DATEV-Ökosystem sowie Partnerlösungen, um Ihnen eine vollständige Prozessübersicht zu bieten. Die Referentin gibt Ihnen dabei klare Orientierungshilfen und moderiert die Diskussionen zielgerichtet und praxisnah. Ihr Mehrwert: Wertvolle Impulse für Ihre Kanzlei, konkrete Lösungen und wertstiftender Austausch mit Branchenexperten.