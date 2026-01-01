Art.-Nr. 77646 | Präsenzseminar (Workshop)

Seminarpaket: E-Commerce smart managen - Automatisierung, Strategie und Compliance

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse im Online-Handel automatisieren, strategisch ausrichten und dabei alle Compliance-Anforderungen sicher erfüllen.
  • Rechtliches und Sicherheit – Prozessdarstellung der Systemlandschaft Online-Handel
  • Strategie und Entwicklung in der Kanzlei – Teamintegration, Etablieren von Standards, Ausschöpfen neuer Beratungspotenziale
  • Diskussion und Besprechung Ihrer Praxisfälle
  • Herausforderungen und Lösungsansätze sowie Prüfung auf Stärken und Schwächen
Einmalig
832,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Präsenzseminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf die Zusammenarbeit mit neuen oder bestehenden Online-Händlern vorbereiten und Geschäftsprozesse effizient umsetzen. Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Besonderheiten dieser Zusammenarbeit und lernen, rechtliche Fragen der Umsatzbesteuerung lösungsorientiert zu beantworten. Mit diesem Basiswissen gelingt es, Arbeitsabläufe gezielt zu automatisieren und zu digitalisieren. Zudem zeigen wir Ihnen auf, wie Sie Online-Händler bei der Optimierung deren Prozesse beraten und hierbei Potenziale gewinnbringend für Ihre Kanzlei nutzen können. 

Optional haben Steuerberater die Möglichkeit, ihre Mandanten – insbesondere Online-Händler – mit in das Seminar zu bringen, um Inhalte und Prozesse gemeinsam zu beleuchten und praxisnah zu vertiefen. 

Ihr Plus: Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Praxisfälle und Fragestellungen einzubringen! Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden und der Referentin entwickeln Sie passgenaue Lösungsansätze und beleuchten diese aus verschiedenen Perspektiven. So gestalten Sie die Agenda aktiv mit und profitieren von einem umfassenden Austausch, der direkt auf Ihre Herausforderungen zugeschnitten ist. 

Neben den DATEV-Lösungen werfen wir auch einen Blick auf das DATEV-Ökosystem sowie Partnerlösungen, um Ihnen eine vollständige Prozessübersicht zu bieten. Die Referentin gibt Ihnen dabei klare Orientierungshilfen und moderiert die Diskussionen zielgerichtet und praxisnah. Ihr Mehrwert: Wertvolle Impulse für Ihre Kanzlei, konkrete Lösungen und wertstiftender Austausch mit Branchenexperten.

Themen

Tag 1:

  • Rechtslage und Sicherheit: Prozessdarstellung Systemlandschaft Online-Handel
    • GoBD, Verfahrensdokumentation, Prozesssicherheit, Aufbewahrung
    • Datenqualität
    • Umsatzsteuerliche Besonderheiten
    • OSS (One-Stop-Shop)
    • Lieferschwellen/Drittländer (Schweiz, Norwegen, UK)
    • Marktplatz-Lösung UK
    • Dropshipping
    • Registrierung in EU-Ländern
    • Lagerländer/Verbringung
    • Fiskalvertreter/Meldungen
    • Nachweise/Belege
    • Besonderheiten Marktplätze
    • Betriebsprüfung/Ausschluss Haftungsrisiko
  • Strategie/Entwicklung innerhalb der Kanzlei (Onboarding Team, Standards schaffen)
  • Umsetzung/Beratungspotenziale für die Kanzlei

Tag 2:

  • Gemeinsam im Workshop-Format Praxisfälle diskutieren Herausforderungen und Lösungsansätze beleuchten und diese auf Stärken und Schwächen prüfen
Termine

Modul 1

  • 14.04.2026 09:00 - 17:00 Uhr (München)
  • 16.06.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Frankfurt)
  • 22.09.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Berlin)
  • 24.11.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Hamburg)

Modul 2:

  • 15.04.2026 09:00 - 17:00 Uhr (München)
  • 17.06.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Frankfurt)
  • 23.09.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Berlin)
  • 25.11.2026 09:00 - 17:00 Uhr (Hamburg)
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Sabrina Stark

Sabrina Stark

Betriebswirtin, Organisationsberaterin bei DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person

Dennis Schümann

Steuerberater, Geschäftsführer der Schmeding und Hoffmann GmbH, Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg

Geprägt durch die Erfahrungen aus der jahrelangen Betreuung von Systemgastronomen und der Tätigkeit in einer sich relativ früh dem Online-Handel widmenden Kanzlei, ist sich Dennis Schümann bewusst, dass ohne die Unterstützung technischer Hilfsmittel die Sicherung der Qualität nahezu unmöglich scheint.

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

