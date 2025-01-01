Inhalte
Beschreibung
Mit den Service-Anwendungen können Sie sich einen Überblick über die DATEV-Rechnung sowie über Vertrags-/Versand und Personendaten bei DATEV verschaffen.
Auch die Bestellmöglichkeit über den DATEV-Shop und die Möglichkeit Servicekontakte an DATEV zu schicken ist in die Service-Anwendungen integriert. Service-Anwendungen ist für Kanzleien und Unternehmen nutzbar.
Die Anwendung gliedert sich in die Teilbereiche: DATEV-Shop, DATEV Rechnungsdaten, Servicekontakt, Beraternummern verwalten, Personendaten verwalten, Versandstatus und Vertragsübersichten.
Leistungen
-
In Beraternummern verwalten sehen Sie die zu Ihrer Beraternummer gespeicherten Adress- und Telekommunikationsdaten. Sie können diese ändern, oder auch neue Beraternummern anlegen.
-
Personendaten verwalten informiert über die bei DATEV gespeicherten Personendaten. Sie können neue Personendaten angelegen und bestehende Personendaten ändern (z.B. Telefonnummer) oder löschen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist.
-
Mit DATEV Rechnungsdaten können Sie Online-Informationen zur DATEV-Rechnung abrufen, DATEV-Kosten analysieren und Einzeldaten zur DATEV-Rechnung herunterladen.
-
Im Versandstatus finden Sie Versandinformationen zu Auswertungen und Bestellungen (z.B. Programm-DVD, Fachbücher).
-
Mithilfe der Vertragsübersichten können Sie Informationen zu Verträgen (Hard- und Software, PC-Zähler, Abonnements und Teilnahmen an Schulungen) abrufen. Darüber hinaus können Sie ausgewählte Verträge direkt vor Ort ändern.