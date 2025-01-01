Mit den Service-Anwendungen können Sie sich einen Überblick über die DATEV-Rechnung sowie über Vertrags-/Versand und Personendaten bei DATEV verschaffen.

Auch die Bestellmöglichkeit über den DATEV-Shop und die Möglichkeit Servicekontakte an DATEV zu schicken ist in die Service-Anwendungen integriert. Service-Anwendungen ist für Kanzleien und Unternehmen nutzbar.

Die Anwendung gliedert sich in die Teilbereiche: DATEV-Shop, DATEV Rechnungsdaten, Servicekontakt, Beraternummern verwalten, Personendaten verwalten, Versandstatus und Vertragsübersichten.