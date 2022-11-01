Beteiligungen von Gesellschaftern an einer Personengesellschaft unterliegen speziellen steuerlichen Vorschriften. So hat der Ansatz einer Beteiligung in der Steuerbilanz, abweichend gegenüber der Handelsbilanz, in der auf die fortgeführten Anschaffungskosten abzustellen ist, nach der Spiegelbildmethode zu erfolgen. Dies wird durch die Taxanomie 6.5 für die E-Bilanz Übermittlung gefordert und ist für Wirtschaftsjahre ab 2022 anzuwenden.

Steuerlich betrachtet ist die Beteiligung an einer Personengesellschaft kein eigenständiges Wirtschaftsgut. Nach Auffassung von Rechtsprechung und Finanzverwaltung ist die Beteiligung mit den anteiligen Buchwerten aller aktiven und passiven Wirtschaftsgüter anzusetzen.