Das neue „Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, das im Jahr 2025 in Kraft treten soll, sieht weitreichende Verbesserungen bei der steuerlichen Forschungszulage vor. Ziel ist es, gezielt Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) zu fördern und die Innovationskraft deutscher Unternehmen nachhaltig zu stärken.

Die neuen Maßnahmen bauen auf den Erweiterungen durch das Wachstumschancengesetz 2024 auf und ergänzen die bestehenden Förderinstrumente. Die steuerliche Forschungszulage, die seit 2020 in Deutschland existiert, unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung innovativer Projekte.

Die Forschungszulage richtet sich an alle steuerpflichtigen Unternehmen – von Start-ups über kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis hin zu Großkonzernen. Förderfähig sind Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in den Bereichen Grundlagenforschung, industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung.

Mit dem neuen Gesetz wird die Förderung nochmals deutlich attraktiver: