Steuerpraxis für Vereine und andere steuerbegünstigte Organisationen

Das Kompaktwissen führt praxisorientiert durch die steuerlichen Kernfragen von Vereinen, Stiftungen und gGmbHs.

Im Mittelpunkt stehen die ertragsteuerlichen und umsatzsteuerlichen Besonderheiten der täglichen Beratung: Erlangung der Steuerbefreiung, Abgrenzung der Sphären (ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb), Mittelverwendung und Rücklagen, typische Einnahmen sowie die marktübliche Vergütung von Organen.