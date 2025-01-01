Tabellen und Informationen Steuern für Bildungspartner
- Relevante, aktuelle Informationen aus Steuer-, Handels-, Sozialversicherungs- und Gebührenrecht
- Kostenfreie Restexemplare der 1. Auflage
- Exklusiv für DATEV-Bildungspartner
Übersicht
Das Taschenbuch "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" enthält die für die tägliche Beratungspraxis relevanten und aktuellen Informationen aus Steuer-, Handels-, Sozialversicherungs- und Gebührenrecht. Ebenso umfasst es rechtliche Hinweise zu Aufbewahrungs-, Verjährungs- und steuerlichen Antragsfristen und gesamtwirtschaftliche Kennzahlen.
Es handelt sich hierbei um Restexemplare der 1. Auflage, die exklusiv für DATEV-Bildungspartner reserviert sind.
Inhalte
Behandelte Themen
-
Die Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung erscheinen jeweils zu Jahresbeginn in einer vollständig überarbeiteten Neuausgabe
-
Häufig benötigte Zahlenwerte sind übersichtlich in Tabellen abgedruckt
-
Stichwortverzeichnis zur einfachen Suche nach Schlagworten
-
Die Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung verweisen über entsprechende Icons direkt auf die Tabellen und Informationen Recht, sofern dort noch weitere Informationen zu einem Thema zu finden sind