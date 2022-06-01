Vorsicht Scheinselbstständigkeit!

In Zeiten zunehmender Flexibilisierung des Arbeitsmarktes treten immer häufiger sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse in den Vordergrund.

Anstatt eines unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeitsverhältnisses wird neben befristeten Teilzeit- und Leiharbeitsverhältnissen auch die freie Mitarbeit attraktiver.

Bei falscher Ausgestaltung durch die Beteiligten droht jedoch die Einstufung als sogenannte Scheinselbstständigkeit mit weitreichenden Folgen. Anhand welcher Kriterien kann bestimmt werden, ob es sich um eine selbstständige Tätigkeit oder doch um eine abhängige Beschäftigung handelt?