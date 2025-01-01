Zuwendungen an Beschäftigte optimal gestalten 2026, 18. Auflage (E-Book)

Die 18. Auflage der Kompaktwissen-Ausgabe zeigt Ihnen die wichtigsten steuer- und sozialversicherungsfreien Nebenleistungen sowie alternative Gestaltungsmöglichkeiten der Entlohnung ab dem 01.01.2026 auf.

Damit bleiben Sie hinsichtlich der Änderungen und Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung auf dem aktuellen Stand.