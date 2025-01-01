Mit DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung können Sie Ihre haushaltsrelevanten Plan-Ist-Zahlen in einer intuitiven und übersichtlichen Weboberfläche überwachen. Die verfügbaren Mittel sehen Sie auf Basis der zugrundeliegenden Hierarchie und Sie erhalten verschiedene Übersichten beispielsweise zu Aufträgen, Maßnahmen und Deckungskreisen. Die DATEV-Cloud-Anwendung muss nicht installiert werden und kann ortsunabhängig über den Browser aufgerufen und eingesetzt werden.