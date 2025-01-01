DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung
Bevor Sie die Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
jetzt starten
Funktionsumfang
- Dezentrale Budgetüberwachung gemäß hinterlegten Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen aus dem Programm DATEV Mittelbewirtschaftung
- Visualisierung der verfügbaren Mittel pro Hierarchieelement
- die Stammdatenpflege und Erhaltung erfolgt in DATEV Mittelbewirtschaftung
- Grafische Gegenüberstellung aller Plan- und Ist-Werte in anschaulichen Kreisgrafiken
- Darstellung des Gesamtbudgets nach „Aufwand und Ertrag“ oder „Aus-/Einzahlungen“ möglich
- Schnellzugriff auf Kontenlisten, Maßnahmen, Aufträge und Deckungskreise
- Anzeige der Geschäftsvorfälle und Einzelbelege
- bequemer Aufruf über den Browser ohne Installation