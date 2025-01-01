Um E-Mails in DATEV-SmartIT zukünftig empfangen und versenden zu können, müssen Sie bei Ihrem E-Mail-Provider (z. B. Strato, Telekom, Ionos) eine Weiterleitung Ihrer E-Mail-Domain (z. B. @mustermann-steuern.de) vornehmen.

Diese Weiterleitung wird mit Hilfe eines sogenannten MX-Record-Eintrags vorgenommen und kann in der Regel über ein Web-Portal oder schriftlich beauftragt werden.

Informieren Sie sich jetzt über den konkreten Ablauf der Weiterleitung bei Ihrem E-Mail-Provider. Dieser unterstützt Sie bei Bedarf. Darüber hinaus finden Sie für einige ausgewählte E-Mail-Provider unter den folgenden Links Hilfestellungen zur Domainweiterleitung:

Für die Weiterleitung müssen folgende zwei MX-Record-Einträge am Tag der Bereitstellung für Ihre DATEV-SmartIT um 12:00 Uhr gesetzt werden. Führen Sie die Weiterleitung nicht vorzeitig durch.

1. Host-Name: maildomain.datevnet.de

Wert: 10 oder

Preference: hoch

2. Host-Name: maildomain.datevnet.com

Wert: 20 oder

Preference: niedrig

Hinweis: Der Backup-Mailserver muss deaktiviert werden.

Wichtig: Sollten MX-Records-Einträge bereits vorhanden sein, fügen Sie keine Neuen hinzu, sondern ändern diese mit den oben genannten Parametern ab. Abweichungen zu den oben genannten Vorgaben führen zur Nichterreichbarkeit Ihrer Domain.