Eine Organisation wie DATEV lebt vom Mitwirken ihrer Mitglieder – gerade dann, wenn sich Technologien und Prozesse so grundlegend verändern, wie dies in den vergangenen Jahren geschehen ist. Und wie es dank Digitalisierung und künstlicher Intelligenz auch künftig sein wird. Wer sich in diesen Zeiten einbringt, engagiert und beteiligt, kann Entwicklungen nicht nur begleiten, sondern auch eine ganze Branche aktiv prägen. Auch das gehört zum Wesen einer Genossenschaft.

Ein gutes Beispiel ist Christoph Behn. Er wurde 2017 Partner in einer Steuerkanzlei in Hannover; seit 2023 ist er alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. Ein Jahr später stellte sich Behn schließlich für die Wahl zum Vertreterrat auf. Er wurde prompt in das Gremium gewählt und dort zu einem von mehreren Prozessverantwortlichen. „Ausschlaggebend war für mich die anstehende Cloudumstellung“, erinnert sich Behn. Er ist überzeugt: „Die stellt eine echte Zeitenwende dar – nicht nur für die Kanzleien, auch für DATEV selbst.“ Dieser Umbruch erschien ihm als idealer Zeitpunkt, um einzusteigen und sich zu engagieren: Bestehende Strukturen werden hinterfragt, Prozesse neu gedacht, Entscheidungen haben langfristige Konsequenzen und weitreichende Folgen. „In einer solchen Phase halte ich es für besonders wichtig, den Blick aus der Kanzleipraxis früh und konsequent einzubringen.“