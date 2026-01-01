Kanzleien stehen dabei unter doppeltem Druck: Der Fachkräftemangel ist Realität, offene Stellen lassen sich vielerorts nur schwer besetzen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Qualität, Tempo und Dokumentation. Auswertungen der Kammern zeigen, dass Digitalisierung und Fachkräftemangel von den Kanzleien als zusammenhängende Herausforderungen wahrgenommen werden: Technologie wird gebraucht, um zu entlasten. Ohne gezielten Kompetenzaufbau bleibt sie jedoch Stückwerk.

Hinzu kommt die regulatorische Dimension. Der europäische AI Act fordert ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz bei allen, die KI-Systeme nutzen oder verantworten. Damit wird Weiterbildung von der freiwilligen Investition zunehmend zur Pflicht, strukturierte Lernpfade werden wichtiger als punktuelles Wissen.

Dass wir darauf reagieren, zeigt sich bereits in der Ausbildung: Die Neuordnung der Steuerfachangestelltenausbildung seit 2023 stärkt digitale Prozesse, Kommunikation und vernetztes Arbeiten. Das ist richtig. Gleichzeitig gilt: Die Halbwertszeit von Wissen sinkt weiter. Ausbildung kann heute nur ein Fundament legen. Qualifizierung endet nicht mit der Prüfung – sie beginnt dort erst.

Bei DATEV sprechen wir darüber nicht nur, wir handeln. Formate wie ein „KI-Tag in der Kanzlei“ oder Lernangebote zum Aufbau grundlegender KI-Kompetenz, bereitgestellt etwa als Onlineseminar oder Lernvideo auf der DATEV-Lernplattform, senken Einstiegshürden und bringen Lernen in den Arbeitsalltag. Auch in der DATEV KI-Werkstatt können Mitglieder neue Anwendungen testen und mitgestalten – das ist Lernen durch Praxis.