Als ich Anfang des Jahres im Sat.1-Frühstücksfernsehen über Insolvenzen sprach, war die Stimmung ernst. Frühmorgens im Fernsehstudio wird Klartext gesprochen: keine langen Analysen, keine Fachbegriffe. Nur die eine Frage: Wie steht es um unseren Mittelstand? Meine Antwort war eindeutig, und sie gründet sich nicht auf Bauchgefühl, sondern auf Daten. Der DATEV Mittelstandsindex zeigt seit 2022 eine klare Entwicklung: sinkende Umsätze, steigende Kosten, schwindende Liquiditätsreserven. Viele Unternehmen stehen seit Jahren unter Druck. Und der wird nun sichtbarer, in steigenden Insolvenz- und Arbeitslosenzahlen.

Aus unseren Befragungen wissen wir, dass die Zahl der Betriebsaufgaben stärker steigt als die der Insolvenzen. Das beschäftigt mich besonders, denn es bedeutet, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer aufgeben, ohne ein Sanierungsverfahren überhaupt in Betracht zu ziehen. Das ist mehr als eine Statistik. Es ist ein Warnsignal.