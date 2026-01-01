Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen wird die Frage nach der digitalen Souveränität immer wichtiger. Die Zukunft der Software liegt in der Cloud – und dieser Markt wird von großen US-Anbietern dominiert. Damit entstehen neue Abhängigkeiten. Doch nicht die Cloud selbst ist das Risiko, sondern der Verlust der Hoheit über sie und die in ihr gespeicherten Daten. Immer mehr Anwendungen, die Steuerberatungskanzleien nutzen, werden in die Cloud verlagert. Damit liegen auch sensible Kanzlei- und Mandantendaten zunehmend außerhalb der eigenen Serverräume.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wer kontrolliert diese Daten heute? Und wer vielleicht in zehn Jahren? Es geht dabei weniger um ein konkretes Bedrohungsszenario, sondern vielmehr um eine wachsende strukturelle Abhängigkeit: Digitale Infrastrukturen sind Teil globaler Wertschöpfungsketten – und werden damit von politischen Dynamiken und Krisen beeinflusst.

Für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ist digitale Souveränität daher kein abstraktes Schlagwort. Sie berührt den Kern ihres Berufs: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Verlässlichkeit. Wer mit sensibelsten Finanz-, Unternehmens- und Personendaten arbeitet, muss sicher sein können, dass diese Daten geschützt sind. Technisch, vertraglich und organisatorisch.

Die Reaktion auf diese Herausforderung kann nicht sein, die Cloudtechnologie als solche infrage zu stellen. Es geht darum, die Bedingungen zu gestalten, unter denen sie genutzt wird. DATEV hat sich für eine klare Strategie entschieden und betreibt eigene, unabhängige Cloud-native Rechenzentren. Das sorgt für eine Balance aus Steuerbarkeit, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. Und für ein Höchstmaß an digitaler Souveränität.