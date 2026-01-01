Tim Roßky wird zum 01. Juni 2026 als weiterer Geschäftsführer der b4value.net GmbH beitreten. Er wird die Verantwortung für ‚Markt & TRAFFIQX® Network‘ übernehmen und somit klar außenorientiert agieren.
Zuletzt verantwortete er als Geschäftsführer die deutsche Landesgesellschaft der Cegedim e-Business GmbH mit Sitz in München. In dieser Rolle führte er das Unternehmen operativ und strategisch durch eine Phase nachhaltiger Weiterentwicklung.
Zuvor war Tim Roßky als Senior Sales Director bei Quadient in München, einem der Partner im TRAFFIQX®-Netzwerk, tätig. Er konnte dort sowohl die Technologie als auch die Marktmechanismen der Branche tiefgehend kennenlernen.
Darüber hinaus engagierte sich Tim Roßky mehrere Jahre im Vorstand des Verbands elektronische Rechnung (VeR) und gestaltete aktiv die Weiterentwicklung der E-Rechnung in Deutschland mit.
Als ausgewiesener Branchenkenner bringt er umfassende Marktkenntnis, ein belastbares Netzwerk sowie strategische Führungserfahrung mit und wird damit einen wesentlichen Beitrag zur weiteren erfolgreichen Positionierung der b4value.net GmbH leisten können.
Tim Roßky ist 46 Jahre alt und lebt mit Ehefrau und seinen drei Kindern im historischen Weinort Dirmstein – in unmittelbarer Nähe zum Standort der b4value.net GmbH.
Über b4value.net
Die b4value.net GmbH ist Gründer und Technologielieferant des TRAFFIQX® Netzwerks – eines Business-Netzwerks zum weltweiten elektronischen Dokumenten- und Datenaustausch zwischen Unternehmen und Government. Zusammen mit namhaften Partnern bietet die b4value.net GmbH weltweit Unternehmen aller Branchen und Größen die Technologie, um Geschäftsprozesse zu automatisieren und die Digitalisierung voranzutreiben – ohne Eingriffe in vorhandene Systeme und Arbeitsweisen. Die b4value.net GmbH ist eines der erfolgreichsten Spin-Offs des Deutschen Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern.