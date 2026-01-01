Tim Roßky wird zum 01. Juni 2026 als weiterer Geschäftsführer der b4value.net GmbH beitreten. Er wird die Verantwortung für ‚Markt & TRAFFIQX® Network‘ übernehmen und somit klar außenorientiert agieren.

Zuletzt verantwortete er als Geschäftsführer die deutsche Landesgesellschaft der Cegedim e-Business GmbH mit Sitz in München. In dieser Rolle führte er das Unternehmen operativ und strategisch durch eine Phase nachhaltiger Weiterentwicklung.

Zuvor war Tim Roßky als Senior Sales Director bei Quadient in München, einem der Partner im TRAFFIQX®-Netzwerk, tätig. Er konnte dort sowohl die Technologie als auch die Marktmechanismen der Branche tiefgehend kennenlernen.

Darüber hinaus engagierte sich Tim Roßky mehrere Jahre im Vorstand des Verbands elektronische Rechnung (VeR) und gestaltete aktiv die Weiterentwicklung der E-Rechnung in Deutschland mit.