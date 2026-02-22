In der steuerrechtlichen Praxis sind im wesentlichen drei Formen der Betriebsaufspaltung anzutreffen, namentlich

a) Die klassische Betriebsaufspaltung

Bei der klassischen Konstellation hält eine natürliche Person oder Personengesellschaft eine Immobilie und vermietet sie an „ihre“ GmbH, die das operative Geschäft betreibt. Das Besitzunternehmen ist eine Privatperson oder Personengesellschaft, das Betriebsunternehmen eine Kapitalgesellschaft.

b) Die umgekehrte Betriebsaufspaltung

Bei der umgekehrten Betriebsaufspaltung sind die Rollen vertauscht. Das Besitzunternehmen ist eine Kapitalgesellschaft, das Betriebsunternehmen ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft. Diese Variante gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere aus haftungsrechtlichen und nachfolgeplanerischen Gründen.

c) Die kapitalistische Betriebsaufspaltung

Hier sind sowohl Besitz- als auch Betriebsunternehmen Kapitalgesellschaften. Die personelle Verflechtung wird durch eine identische oder beherrschende Gesellschafterstruktur hergestellt.