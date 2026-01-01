Ende 2023 änderte der Deutsche Bundestag das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Das Gesetz stammt ursprünglich aus dem Jahr 2020 und soll nach der offiziellen Zweckbe-stimmung in § 1 dem Klimaschutz dienen und zugleich die Abhängigkeit von Energieimporten reduzieren. Zu diesem Zweck enthält das Gesetz Regelungen über die Energieeffizienz von neuen und bestehenden Gebäuden sowie über die Gebäudetechnik.

Im GEG findet sich zudem auch die Verpflichtung, dass im Interesse der Transparenz Energieausweise erstellt und bei Verkauf beziehungsweise Vermietung von Immobilien den Interessenten vorgelegt werden müssen. Zudem enthält das GEG in § 89 die gesetzliche Grundlage für Fördermaßnahmen wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Das Änderungsgesetz aus dem Jahr 2023 – gelegentlich verkürzt als „Heizungsgesetz“ bezeichnet – führte in § 71 GEG die Verpflichtung ein, dass neue Heizungsanla-gen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme betrieben werden müssen. Zur Umsetzung stellte das Gesetz verschiedene Standard-Lösungen zur Verfügung, wie den Anschluss an ein Wärmenetz, den Einbau einer Wärmepumpe oder die Verwendung von Biomasse beziehungsweise Biomethan. Individuelle Lösungen wurden erlaubt, wenn ein entsprechender Nachweis erbracht wird. Wer eine neue Heizungsanlage für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe einbaut, sollte sich zudem einer obligatorischen Energieberatung unterziehen. Übergangsregelungen ermöglichten eine Ausnahme, solange für das jeweilige Gemeindegebiet noch kein Wärmeplan vorliegt. Einen solchen Wärmeplan müssen alle deutschen Städte und Gemeinden erstellen, und zwar bis zum 30. Juni 2026 bei einer Einwohnerzahl über 100 000 beziehungsweise bis zum 30. Juni 2028 bei weniger Einwohnern. Kern des Wärmeplans ist die Einteilung des Stadt- beziehungsweise Gemeindegebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete. Damit können Eigentümer insbesondere erkennen, ob für ihr Grundstück ein Anschluss an ein Wärmenetz in Betracht kommt oder nicht.