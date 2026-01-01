Kanzleien stehen oft unter hohem Zeitdruck und benötigen schnelle, individuelle Unterstützung in hoher Qualität. Darauf richtet DATEV das Serviceportfolio derzeit neu aus: mit neuesten Technologien und Formaten, mit persönlichen Ansprechpartnern und starken Self-Services. Entscheidend ist dabei der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), die das Hilfe-Center zu einem noch wirkungsvolleren Tool macht.
Der DATEV Service-Assistent bündelt all diese Ansätze in einem benutzerfreundlichen Tool. Mithilfe von KI stellt er Informationen aus dem Hilfe-Center passgenau bereit – noch schneller, gezielter und effizienter als bisher.
Der Assistent verbindet moderne Sprachmodelle mit den geprüften Inhalten des Hilfe-Centers. Anwenderinnen und Anwender können ihre Fragen schriftlich in natürlicher Sprache stellen, wie sie es im Chat mit einem menschlichen Kollegen tun würden. Dabei greift die neue Version auf die vollständige Wissensbasis des Hilfe-Centers zu. Ob es um DATEV Unternehmen online, Kanzlei-Rechnungswesen, Lohn oder andere Produkte geht: Der Service-Assistent findet die relevante Information und bereitet sie zu einer passenden Antwort auf.
Weniger suchen, besser finden
Das Nutzungserlebnis ändert sich damit grundlegend: Anwenderinnen und Anwender erhalten eine direkt verwertbare, kontextbezogene Antwort, ohne selbst das richtige Dokument und die passende Passage darin suchen zu müssen. Ist eine Anfrage unklar formuliert oder gibt es mehrere mögliche Lösungswege, stellt der Assistent gezielte Rückfragen. In seiner Antwort zeigt er das inhaltlich passende Hilfedokument an – transparent, nachvollziehbar und stets aktuell.
Mit dieser neuen, integrierten Version entfällt die bisherige Trennung in spezialisierte Chatbots etwa für DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern. Der neue Service-Assistent vereint sämtliche Themenbereiche und wird zukünftig ohne Umwege zentral im Hilfe-Center erreichbar sein.
Der Service-Assistent ist Teil der wachsenden Familie der KI-Assistenten bei DATEV, wie auch der DATEV Sprachassistent, der die Service-Hotlines unterstützt. Klar ist allerdings: KI kann den Menschen nicht ersetzen. Sie schafft jedoch Freiräume – für persönliche Beratung, für komplexe Fälle und für echten Austausch auf Augenhöhe. Und sie sorgt dafür, dass Wissen schnell, einfach und zuverlässig dort ankommt, wo es gebraucht wird.