Kanzleien stehen oft unter hohem Zeitdruck und benötigen schnelle, individuelle Unterstützung in hoher Qualität. Darauf richtet DATEV das Serviceportfolio derzeit neu aus: mit neuesten Technologien und Formaten, mit persönlichen Ansprechpartnern und starken Self-Services. Entscheidend ist dabei der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), die das Hilfe-Center zu einem noch wirkungsvolleren Tool macht.

Der DATEV Service-Assistent bündelt all diese Ansätze in einem benutzerfreundlichen Tool. Mithilfe von KI stellt er Informationen aus dem Hilfe-Center passgenau bereit – noch schneller, gezielter und effizienter als bisher.

Der Assistent verbindet moderne Sprachmodelle mit den geprüften Inhalten des Hilfe-Centers. Anwenderinnen und Anwender können ihre Fragen schriftlich in natürlicher Sprache stellen, wie sie es im Chat mit einem menschlichen Kollegen tun würden. Dabei greift die neue Version auf die vollständige Wissensbasis des Hilfe-Centers zu. Ob es um DATEV Unternehmen online, Kanzlei-Rechnungswesen, Lohn oder andere Produkte geht: Der Service-Assistent findet die relevante Information und bereitet sie zu einer passenden Antwort auf.