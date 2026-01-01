Nürnberg, 21. April 2026: Kleine Unternehmen mit zehn bis 49 Mitarbeitenden sorgen im März 2026 für leichte Umsatzimpulse im Mittelstand. Sie steigern ihre Umsätze im Vorjahresvergleich saison- und kalenderbereinigt um 3,5 Prozent, wie die aktuellen Daten des DATEV Mittelstandsindex zeigen. Dagegen verzeichnen Kleinstunternehmen einen Rückgang von 3,8 Prozent. Insgesamt ergibt sich für den Mittelstand gegenüber März 2025 ein Wachstum von 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat steigt der saison- und kalenderbereinigte Umsatzindex um 1,0 Prozent auf 97,0 Punkte.
"Die Umsatzentwicklung bleibt verhalten. Während die Löhne weiter deutlich steigen, kommt die Beschäftigung kaum voran. Damit zeigt sich ein insgesamt unausgewogenes Bild aus steigenden Kosten und nur moderaten Umsatzimpulsen – der Spielraum für den Mittelstand bleibt entsprechend begrenzt. Das ist keine Erholung, sondern Stillstand unter Druck”, so DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr.
Mit Blick auf die Branchenumsätze gibt es positive Entwicklungen. Teilweise erklärt sich das jedoch durch die niedrige Vergleichsbasis der schwachen Vorperioden. Das Verarbeitende Gewerbe hat im Vergleich zum Vorjahr mit 3,6 Prozent das stärkste Umsatzplus. Auch das Baugewerbe (+2,6 Prozent) und der Handel (+1,9 Prozent) legen zu.
7,9 Prozent Lohnzuwachs im Baugewerbe
Die Löhne und Gehälter steigen im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 6,5 Prozent erneut deutlich. Besonders stark fällt das Lohnwachstum mit 7,9 Prozent im Baugewerbe aus. Die Beschäftigung entwickelt sich insgesamt kaum. Auffällig sind die regionalen Unterschiede: Während einzelne westdeutsche Bundesländer leichte Zuwächse verzeichnen, ist die Beschäftigung in Ostdeutschland durchgängig rückläufig. Besonders deutlich fällt der Rückgang in Sachsen-Anhalt mit -1,5 Prozent aus.
Weitere aktuelle Daten, Grafiken und Filterfunktionen finden Sie unter: mittelstandsindex.datev.de
Über den DATEV Mittelstandsindex
Der DATEV Mittelstandsindex bietet einen datenbasierten Blick auf die konjunkturelle Lage der Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland. Seine Auswertungen werden seit September 2024 monatlich von DATEV zusammen mit einem ausführlicheren Bericht veröffentlicht.
Diese makroökonomische Analyse basiert auf Daten, die in DATEV-Lösungen von DATEV-Mitgliedern (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte) für ihre Mandanten (i.d.R. Unternehmen) erstellt und verarbeitet werden. Für die Erstellung der Auswertungen werden diese anonymisiert und aggregiert, um höchste Standards im Datenschutz und der Informationssicherheit einzuhalten.
Die drei Kernbereiche des DATEV Mittelstandsindex sind Umsätze, Löhne und Beschäftigungsdaten. Die Daten für den Umsatzindex stammen aus den Umsatzsteuervoranmeldungen (UStVA) von über einer Million Unternehmen. Die Daten für die Indizes zu Beschäftigung und Lohn stammen aus den Lohn- und Gehaltsabrechnungen von mehr als acht Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Weitere Details zu den Analysemethoden und aktuellen Verfeinerungen der Auswertungsgrundlagen sind im Methodenbericht erläutert.