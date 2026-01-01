Nürnberg, 21. April 2026: Kleine Unternehmen mit zehn bis 49 Mitarbeitenden sorgen im März 2026 für leichte Umsatzimpulse im Mittelstand. Sie steigern ihre Umsätze im Vorjahresvergleich saison- und kalenderbereinigt um 3,5 Prozent, wie die aktuellen Daten des DATEV Mittelstandsindex zeigen. Dagegen verzeichnen Kleinstunternehmen einen Rückgang von 3,8 Prozent. Insgesamt ergibt sich für den Mittelstand gegenüber März 2025 ein Wachstum von 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat steigt der saison- und kalenderbereinigte Umsatzindex um 1,0 Prozent auf 97,0 Punkte.

"Die Umsatzentwicklung bleibt verhalten. Während die Löhne weiter deutlich steigen, kommt die Beschäftigung kaum voran. Damit zeigt sich ein insgesamt unausgewogenes Bild aus steigenden Kosten und nur moderaten Umsatzimpulsen – der Spielraum für den Mittelstand bleibt entsprechend begrenzt. Das ist keine Erholung, sondern Stillstand unter Druck”, so DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr.

Mit Blick auf die Branchenumsätze gibt es positive Entwicklungen. Teilweise erklärt sich das jedoch durch die niedrige Vergleichsbasis der schwachen Vorperioden. Das Verarbeitende Gewerbe hat im Vergleich zum Vorjahr mit 3,6 Prozent das stärkste Umsatzplus. Auch das Baugewerbe (+2,6 Prozent) und der Handel (+1,9 Prozent) legen zu.