Nürnberg, 19. März 2026: Eine leichte Aufhellung der Umsatzentwicklung im Mittelstand, die jedoch ohne klare konjunkturelle Dynamik bleibt – so lassen sich die aktuellen Daten des DATEV Mittelstandsindex zusammenfassen. Der saison- und kalenderbereinigte Umsatzindex steigt gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fällt das Plus mit 0,4 Prozent allerdings geringer aus. Insgesamt entwickelt sich der nominale Umsatz damit leicht positiv, ohne jedoch deutlich an Tempo zu gewinnen. Zudem erreicht die Erholung nicht alle Größenklassen im Mittelstand.

„Die Umsatzgewinne im Februar fallen insgesamt verhalten aus; viele Kleinstunternehmen profitieren kaum. Im Kontext der neuen Unsicherheiten bei Energiepreisen und geopolitischen Entwicklungen bleibt es entscheidend, den Mittelstand jetzt gezielt zu stärken“, stellt Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG, fest.