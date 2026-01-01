Schnelle Antworten, jederzeit verfügbar
Unser DATEV Sprachassistent ist perspektivisch Ihr direkter Draht zu allen relevanten Service-Informationen. Das Konzept: Statt lange zu suchen, oder auf Rückmeldungen zu warten, erhalten Sie sofort präzise Antworten – rund um die Uhr. So sparen Sie Zeit und kommen schneller ans Ziel.
Vorteile für Sie
- Direkter Zugang zu Lösungen: Keine Warteschleifen, keine Umwege – der Sprachassistent liefert Ihnen die passende Antwort sofort und kostenlos.
- Einfach und intuitiv: Stellen Sie Ihre Frage in natürlicher Sprache, der Sprachassistent versteht Sie.
- Stetige Verbesserung: Jede Interaktion macht den KI-Bot klüger. Je mehr Sie ihn nutzen, desto besser werden die Antworten.
- Mehr Zeit für individuellen Kundenservice: Automatisierte und dennoch individuelle, passgenaue Antworten entlasten den Kundensupport und schaffen Raum für komplexe Anliegen.
Stufenweise Einführung
Wir implementieren stufenweise im telefonischen Kundensupport einen Sprachassistenten. Damit werden KI-Funktionalitäten eingesetzt, mit denen wir unser Service-Angebot für Sie optimieren.
Ausbaustufen
Aktuell ist der Sprachassistent in mehreren Bereichen im telefonischen Kundensupport produktiv im Einsatz - in unterschiedlichen Szenarien / Konfigurationen (mit / ohne Sofortantwort; mit optionaler Übergabe an Service-Mitarbeitende oder Ansage des Links zum entsprechenden DATEV‑Terminservice, über den Sie ein Termin buchen können).
In weiteren Ausbaustufen (geplant ab ca. Mitte 2027) wird der Sprachassistent an einer zentralen produktübergreifenden Eingangshotline für alle DATEV-Produkte nach passenden Antworten suchen. Wenn keine Antwort gefunden wird - oder Sie ausdrücklich den DATEV-Terminservice buchen möchten - wird Ihnen der Sprachassistent freie Termine anbieten und gemeinsam mit Ihnen den DATEV-Terminservice buchen.
Bitte geben Sie uns und unserem Sprachassistenten eine Chance
Interagieren Sie mit dem digitalen Assistenten und sprechen Sie Ihre Fragestellungen ein. Nach umfassenden internen Trainings- und Qualitätssicherungsmaßnahmen ist der Dialog mit „echten“ Kunden unverzichtbar. Nur so kann der Sprachassistent lernen und kontinuierlich optimiert werden.
Sie können ganz einfach teilnehmen, indem Sie Ihr Anliegen schildern und auf die Rückfragen des Sprachassistenten antworten. Jede Interaktion macht den Sprachassistenten klüger – und bringt Sie schneller zur Lösung.
Wie funktioniert der Sprachassistent?
Das System wandelt Ihre Aussagen mithilfe automatischer Spracherkennung in Text um und erkennt die Intention Ihrer Anfrage.
So erhalten Sie eine natürliche und verständliche Rückmeldung – und unsere Mitarbeitenden gewinnen Zeit für komplexere Service-Anfragen.
Ausblick
Digitale Assistenten werden perspektivisch sowohl in den kostenlosen 24x7-Selfservices als auch im persönlichen Kundensupport nahtlos integriert. Langfristig soll die KI den gesamten für Sie relevanten Lösungsraum zu allen Produkten abdecken – für schnelle, zuverlässige Antworten und ein stabiles, zukunftsfähiges Service-Angebot.
Ihre Daten sind sicher
Die gesamte Kommunikation erfolgt in der Cloud unter strengen Datenschutzrichtlinien. Details zu Verarbeitung, Speicherdauer und Partnern wie Cognigy, Microsoft Azure und OpenAI finden Sie in unseren Datenschutzinformationen.
Während der Kommunikation mit dem Sprachassistenten können, je nach Einsatzgebiet, verschiedene personenbezogene Daten verarbeitet werden, darunter: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, spezifische Anliegen oder Fragen und weitere Details, die zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich sind.
Bitte erwähnen Sie keine personenbezogenen Daten Dritter, wie z. B. Mandanteninformationen, während Ihrer Kommunikation mit dem Sprachassistenten.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt durch folgende Partner:
Cognigy: Diese Plattform steuert die Konversationen und Interaktionen. Cognigy wird als private SaaS (Software as a Service) in der Microsoft Azure Cloud betrieben.
Microsoft Azure: Microsoft Azure verarbeitet und speichert die Daten in der Cloud, ermöglicht die Umwandlung von Sprache in Text und die synthetische Sprachausgabe.
OpenAI: Diese KI-Technologie wird für die Textanalyse und die Generierung passender Antworten verwendet.
Speicherung und Verarbeitung von Daten
- Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter strengen Datenschutzrichtlinien.
- Einzelne Daten können zur Qualitätssicherung und zur stetigen Verbesserung der angebotenen Services bis zu zwölf Monate gespeichert werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten automatisch gelöscht.
- Ihr Gespräch wird nicht in Audioform gespeichert.
- Ihr Anliegen wird direkt in das DATEV-Rechenzentrum gesendet und dort entsprechend der geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet und gelöscht.
Hinweis zum Datenschutz
Die Evaluierung berücksichtigt selbstverständlich alle Aspekte rund um Datensicherheit, Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Antworten.
Weitere Infos: Datenschutz bei DATEV