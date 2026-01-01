Wir implementieren stufenweise im telefonischen Kundensupport einen Sprachassistenten. Damit werden KI-Funktionalitäten eingesetzt, mit denen wir unser Service-Angebot für Sie optimieren.

Ausbaustufen

Aktuell ist der Sprachassistent in mehreren Bereichen im telefonischen Kundensupport produktiv im Einsatz - in unterschiedlichen Szenarien / Konfigurationen (mit / ohne Sofortantwort; mit optionaler Übergabe an Service-Mitarbeitende oder Ansage des Links zum entsprechenden DATEV‑Terminservice, über den Sie ein Termin buchen können).

In weiteren Ausbaustufen (geplant ab ca. Mitte 2027) wird der Sprachassistent an einer zentralen produktübergreifenden Eingangshotline für alle DATEV-Produkte nach passenden Antworten suchen. Wenn keine Antwort gefunden wird - oder Sie ausdrücklich den DATEV-Terminservice buchen möchten - wird Ihnen der Sprachassistent freie Termine anbieten und gemeinsam mit Ihnen den DATEV-Terminservice buchen.