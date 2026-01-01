Antworten auf häufige Fragen
Ab wann kann mit der neuen Version von DATEV Belege online auch DATEV Bank online genutzt werden?
Der Funktionsumfang der neuen Version von DATEV Belege online wird sukzessive erweitert. Wir informieren Sie über die gängigen Medien und Kanäle. Voraussichtlich Q3/2026 können Sie DATEV Bank online in Kombination mit der neuen Version von DATEV Belege online nutzen.
Wann kommt das Bearbeitungsprofil Erweitert?
Die Funktionen aus dem Profil Erweitert werden voraussichtlich ab Q3/2027 freigegeben.
Warum wurde erst das Bearbeitungsprofil Standard umgesetzt?
Das Bearbeitungsprofil Standard hat einen kleineren Funktionsumfang als das Bearbeitungsprofil Erweitert. Zudem ist die Mehrheit aller Bestände mit dem Bearbeitungsprofil Standard angelegt.
Werden die Geschäftspartner zwischen der neuen Version von DATEV Belege online und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen synchronisiert?
Nein, eine Synchronisation der Geschäftspartner zwischen der neuen Version von DATEV Belege online und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen findet nicht statt.
Kann ich auf meine alten Belege nach der Umstellung zugreifen? Sind sie noch mit der Buchung verknüpft?
Sie können über das Archiv in der neuen Version von DATEV Belege online lesend auf die alten Belege zugreifen. Die Verknüpfung zwischen Buchungssatz und Beleg bleibt nach der Umstellung weiterhin bestehen.
Funktioniert im Archiv der neuen Version von DATEV Belege online auch die Volltextsuche?
Nein, die Volltextsuche funktioniert nicht im Archiv.
Wie sehe ich, welcher Bestand geeignet zur Umstellung ist?
Wir zeigen Ihnen alle Bestände im DATEV Umstellungscockpit an, die für eine Umstellung grundsätzlich geeignet sind.
Zusätzlich führen wir vorab eine Prüfung anhand der Ausschlusskriterien durch. Damit erhalten Sie frühzeitig eine verlässliche Einschätzung, welche Bestände tatsächlich umgestellt werden können.
Kann ich mehrere Bestände auf einmal umstellen?
Ja. Im DATEV Umstellungscockpit können Sie mehrere Bestände auf einmal umstellen.
Kann ich nach der Umstellung auf die neue Version von DATEV Belege online wieder zur alten Version zurückkehren?
Nein, nach einer erfolgreich durchgeführten Umstellung ist eine Rückkehr zur alten Version von DATEV Belege online nicht mehr möglich.
Wie lange kann ich die alte Version von DATEV Belege online noch nutzen?
Sobald ein Bestand für die Umstellung geeignet ist, empfiehlt DATEV eine zeitnahe Umstellung, um von der neuen Version von DATEV Belege online zu profitieren.
Wer führt die Umstellung auf die neue Version von DATEV Belege online durch?
Die Umstellung erfolgt durch die Kanzlei.
Welche Upload-Medien stehen mir in der neuen Version von DATEV Belege online zur Verfügung?
Die Bereitstellung von Belegen über alle gängigen Module in DATEV Unternehmen online (DATEV E-Rechnungspostfach, DATEV Upload Mail, usw.) steht auch in der neuen Version DATEV Belege online zur Verfügung.
Wie kann die neue Version von DATEV Belege online bestellt und eingerichtet werden?
Im DATEV Umstellungscockpit wird der Kanzlei angezeigt, welche Bestände für die Umstellung geeignet sind. Das DATEV Umstellungscockpit führt Schritt-für-Schritt durch die Umstellung.
Wie wird meine Mandantin / mein Mandant über die Umstellung informiert?
Ihre Mandantin / Ihr Mandant wird nach der Umstellung beim erstmaligen Öffnen von DATEV Belege online über die neue Version informiert.
Was kostet die neue Version von DATEV Belege online?
Im Zuge der Umstellung auf die neue Version von DATEV Belege online erfolgt keine Preisänderung.
Wird das Heften in der neuen Version noch möglich sein?
Das Heften (wie bisher) wird es in der neuen Version von DATEV Belege online nicht geben. Alternativ gibt es die Funktion Zusammenfügen. Beim bisherigen Heften wurden mehrere Dokumente virtuell zu einer Einheit
zusammengefasst (wie in einer Mappe). Jedes Dokument blieb technisch ein
eigenes Dokument. Mit dem Zusammenfügen werden mehrere Dokumente zu einem einzigen Dokument zusammengeführt. Die Möglichkeit, einem bereits bestehenden Dokument nachträgliche ein anderes Dokument anzuhängen, wird es in einer späteren Ausbaustufe geben.
Warum gibt es die Funktion "Holen in die DATEV Dokumentenablage/DMS" in der neuen Version nicht mehr?
In der neuen Version von DATEV Belege online wird eine neue Lösung bereitgestellt, die den gleichen fachlichen Zweck erfüllt: Dokumente können weiterhin geordnet und zentral in einer DATEV-Lösung verwaltet und zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden. Nur über einen modernisierten, zukunftsfähigen Weg.
Wird es wieder eine Ablagestruktur geben?
Nein, in der neuen Lösung wird es keine klassische Ablagestruktur geben. Die Arbeit mit Dokumenten orientiert sich mit der neuen Version stärker an Such-, Filter- und Prozessfunktionen - nicht an festen Ordnerstrukturen.