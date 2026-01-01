Das Heften (wie bisher) wird es in der neuen Version von DATEV Belege online nicht geben. Alternativ gibt es die Funktion Zusammenfügen. Beim bisherigen Heften wurden mehrere Dokumente virtuell zu einer Einheit

zusammengefasst (wie in einer Mappe). Jedes Dokument blieb technisch ein

eigenes Dokument. Mit dem Zusammenfügen werden mehrere Dokumente zu einem einzigen Dokument zusammengeführt. Die Möglichkeit, einem bereits bestehenden Dokument nachträgliche ein anderes Dokument anzuhängen, wird es in einer späteren Ausbaustufe geben.