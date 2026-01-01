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Die Umstellung führen Sie direkt im DATEV Umstellungscockpit durch:
Warum eine neue Version von DATEV Belege online?
DATEV setzt bei Neuentwicklungen auf flexible, modulare Cloud-Architekturen. Die Umsetzung dieser Produktstrategie erfolgt sukzessive.
DATEV Unternehmen online ist als bestehende Cloud-Software ebenfalls von der Portfolio-Entwicklung betroffen. Um zukunftsfähig zu bleiben, wird der Software-Unterbau technisch modernisiert und weiterentwickelt.
Im Zuge der Modernisierung von DATEV Unternehmen online entwickelt DATEV mit der neuen Version von DATEV Belege online die Anwendung zu einer Rechnungseingangsplattform und Kommunikationsplattform weiter.
Mit modernen Cloud-Technologien und neuen Oberflächen werden die kaufmännischen Prozesse noch besser durch intelligente Prozessführung unterstützt.
Hinweis
Die neue Version von DATEV Belege online ist keine 1:1-Ablösung der bisherigen Anwendung. Die neue Version wurde technisch und fachlich neu strukturiert, um Belegprozesse zwischen Kanzlei und Unternehmen zukunftsorientiert und effizient abzubilden. Einige Funktionen entfallen, wurden anders umgesetzt oder neugestaltet.
Mehrwerte der neuen Version
- Volltextsuche in DATEV Belege online
- Aufgabengeführte Startseite
- Automatische Anlage und Aktualisierung von Geschäftspartnern durch das Hochladen von Belegen
- Englische Sprache und Oberfläche möglich
- Modernisierte Kontoumsatzprozesse in DATEV Bank online (go.datev.de/payment)
- Einsatz von DATEV SmartLogin als Anmeldeverfahren beim Digitalen Belegbuchen
- Modernisierter Eigenschaften-Dialog beim Digitalen Belegbuchen ohne Ablagestruktur
- Suche und Filterung im Eigenschaften-Dialog auf Basis erkannter OCR-Werte ohne vorherige Speicherung in DATEV Belege online
- Soll-/Haben-Kennzeichen beim Digitalen Belegbuchen direkt während des Buchens im Eigenschaftendialog änderbar
Zeitplan der Umstellung
Quartal 2 | 2026
Erste Freigabeversion für die Zielgruppe Standard (ohne folgende Anwendungen: DATEV Bank online, DATEV Kassenbuch online, DATEV Auftragswesen next, DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort). Weitere Funktionen folgen sukzessive.
Quartal 3 und Quartal 4 | 2026
Schrittweiser Ausbau des Funktionsumfangs für die Zielgruppe Standard (mit folgenden Anwendungen: DATEV Bank online, DATEV Kassenbuch online, DATEV Auftragswesen next, DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort).
Ab Quartal 3 | 2027
Sukzessive Freigabe der Version für die Zielgruppe Erweitert.