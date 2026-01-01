Quartal 2 | 2026

Erste Freigabeversion für die Zielgruppe Standard (ohne folgende Anwendungen: DATEV Bank online, DATEV Kassenbuch online, DATEV Auftragswesen next, DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort). Weitere Funktionen folgen sukzessive.

Quartal 3 und Quartal 4 | 2026

Schrittweiser Ausbau des Funktionsumfangs für die Zielgruppe Standard (mit folgenden Anwendungen: DATEV Bank online, DATEV Kassenbuch online, DATEV Auftragswesen next, DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort).

Ab Quartal 3 | 2027

Sukzessive Freigabe der Version für die Zielgruppe Erweitert.