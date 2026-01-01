Stufe 1: Digitalisierer - neue Version Belege online - geplant Mai 2026
  • Bereitstellung von Belegen über die gängigen Module in DATEV Unernehmen online (E-Rechnungspostfach, DATEV Upload Mail, DATEV Upload online usw.)
  • Schnelles Finden von Belegen mit der Volltextsuche*
  • Automatisches Anlegen & Aktualisieren von Geschäftspartnern*
  • Aufgabengeführte Belegbearbeitung mit Belegdaten*
  • Modernisierte Kontoumsatzprozesse mit übergreifender Suche
  • Bereitstellung von Auswertungen zur Finanzbuchführung
  • Automatisierungsservices (ASR**, ASB)
  • Bereitstellung von Belegbildern über den DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen: Übersicht der Softwarehersteller
  • Bereitstellung von Buchungssätzen mit Belegbildern über den DATEV Buchungsdatenservice: Übersicht der Softwarehersteller 

*Mehrwerte ausschließlich in der neuen Version DATEV Belege online

**Die Nutzung des Automatisierungsservice Rechnungen in Kombination mit DATEV Belege online - Erweitert ist nicht möglich.

Stufe 2: aktiver DUo-Nutzer - Standard - ab voraussichtlich Q4/2026
  • Zahlen vom Belegbild (Zahlprozess über DATEV Bank online)
  • Rechnungsprüfung mit DATEV Belegfreigabe online (comfort)
  • Rechnungserstellung mit DATEV Auftragswesen next
  • Kassenerfassung mit DATEV Kassenbuch online
  • Nutzung von eigenen, individuellen Belegtypen zur detaillierten Vorsortierung der Belege

Stufe 3: Vorkontierer & Überwacher - Erweitert - ab voraussichtlich Q3/2027
  • Umfangreiche Belegbearbeitung und Vorkontierung (Sachkonto) der Ein- und Ausgangsrechnungen
  • Übersichtliche Zahlliste zur Verwaltung der offenen Rechnungen
  • Szenario mit Vorsystem: Bereitstellung von Buchungsvorschlägen mit Belegbildern an den Steuerberater über DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 oder DATEV XML-Schnittstelle online: Übersicht Softwarehersteller