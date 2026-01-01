Stufe 1: Digitalisierer - neue Version Belege online - geplant Mai 2026
- Bereitstellung von Belegen über die gängigen Module in DATEV Unernehmen online (E-Rechnungspostfach, DATEV Upload Mail, DATEV Upload online usw.)
- Schnelles Finden von Belegen mit der Volltextsuche*
- Automatisches Anlegen & Aktualisieren von Geschäftspartnern*
- Aufgabengeführte Belegbearbeitung mit Belegdaten*
- Modernisierte Kontoumsatzprozesse mit übergreifender Suche
- Bereitstellung von Auswertungen zur Finanzbuchführung
- Automatisierungsservices (ASR**, ASB)
- Bereitstellung von Belegbildern über den DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen: Übersicht der Softwarehersteller
- Bereitstellung von Buchungssätzen mit Belegbildern über den DATEV Buchungsdatenservice: Übersicht der Softwarehersteller
*Mehrwerte ausschließlich in der neuen Version DATEV Belege online
**Die Nutzung des Automatisierungsservice Rechnungen in Kombination mit DATEV Belege online - Erweitert ist nicht möglich.
Stufe 2: aktiver DUo-Nutzer - Standard - ab voraussichtlich Q4/2026
- Zahlen vom Belegbild (Zahlprozess über DATEV Bank online)
- Rechnungsprüfung mit DATEV Belegfreigabe online (comfort)
- Rechnungserstellung mit DATEV Auftragswesen next
- Kassenerfassung mit DATEV Kassenbuch online
- Nutzung von eigenen, individuellen Belegtypen zur detaillierten Vorsortierung der Belege
Stufe 3: Vorkontierer & Überwacher - Erweitert - ab voraussichtlich Q3/2027
- Umfangreiche Belegbearbeitung und Vorkontierung (Sachkonto) der Ein- und Ausgangsrechnungen
- Übersichtliche Zahlliste zur Verwaltung der offenen Rechnungen
- Szenario mit Vorsystem: Bereitstellung von Buchungsvorschlägen mit Belegbildern an den Steuerberater über DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 oder DATEV XML-Schnittstelle online: Übersicht Softwarehersteller