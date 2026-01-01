Durchführen
Nehmen Sie die Einrichtung der neuen Entgelttabellen und Entgeltkomponenten Mandant für Mandant vor.
Wir empfehlen Ihnen, die einzelnen Fortschritte via Probeabrechnung zu testen. So können Sie die Abrechnungsergebnisse vergleichen und ggf. vorhandene Abweichungen frühzeitig feststellen.
Fragen zur Abrechnung?
Wenn Sie Unterstützung zu individuellen FTU-Sachverhalten benötigen, erfordert diesoftmals eine sehr zeitintensive Beratung.
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Buchen Sie hierfür direkt einen Termin über unseren DATEV-Auftragsservice:
- Für Steuerberater: Informationen und Buchung
- Für Unternehmer: Informationen und Buchung
Hinweis
Fragen zur Einrichtung sowie die Einrichtung selbst können nicht über den telefonischen Kundensupport beantwortet werden.
Sie können hierfür die Unterstützung über den Außendienst in Anspruch nehmen. Senden Sie einen Servicekontakt mit dem Betreff „FTU-Flexible Tarifunterstützung – Außendienstanfrage“:
- DATEV Servicekontakt aufrufen: Am unteren Ende von DATEV Hilfe- Center unter der Registerkarte Kundensupport auf die Schaltfläche Servicekontakt anlegen klicken.
- Anleitung: Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)