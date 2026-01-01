Durchführen

Nehmen Sie die Einrichtung der neuen Entgelttabellen und Entgeltkomponenten Mandant für Mandant vor.

Wir empfehlen Ihnen, die einzelnen Fortschritte via Probeabrechnung zu testen. So können Sie die Abrechnungsergebnisse vergleichen und ggf. vorhandene Abweichungen frühzeitig feststellen.