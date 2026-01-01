Die FTU ist ein modernisiertes System um in LODAS benutzerdefinierte Entgelttabellen und verschiedene Entgeltkomponenten einzurichten und abzurechnen. Sie bietet eine Lösung für Unternehmen mit Tarifverträgen, privatwirtschaftlichen Verträgen und Betriebsvereinbarungen.
Vorteile der FTU
Umstellungsfahrplan
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Informieren
Hierfinden Sie alle Informationen zur FTU.
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Vorbereiten
Hier erfahren Sie, welche Schritte für eine reibungslose Umstellung notwendig sind.
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Durchführen
Die Umstellung der einzelnen Mandanten.
Unterstützung durch DATEV (kostenpflichtig)
DATEV bietet Ihnen abhängig von der Fragestellung folgende Unterstützungsmöglichkeiten an:
Fragen zur Einrichtung von FTU
Fragen rund um die Einrichtung von FTU beantwortet der telefonische Kundensupport nicht. Sie können hierfür die Unterstützung über den Außendienst in Anspruch nehmen. Senden Sie einen Servicekontakt mit dem Betreff „FTU-Flexible Tarifunterstützung – Außendienstanfrage“: Eine Anleitung finden Sie unter Servicekontakt anlegen
Fragen zur Abrechnung / Erfassung (FTU ist bereits eingerichtet)
Für allgemeine Anfragen zur FTU steht Ihnen unser Kundensupport zur Verfügung. Wenn Sie Unterstützung zu individuellen FTU-Sachverhalten benötigen, erfordert dies oftmals eine sehr zeitintensive Beratung. DATEV bietet diese Dienstleistung im DATEV-Auftragsservice an:
- Für Steuerberater: Informationen und Buchung
- Für Unternehmer: Informationen und Buchung