Die Entgelttabellen können in den Mandantendaten individuell erfasst und gepflegt werden. Bei Tarifänderungen bzw. Gehaltsanpassungen können die einzelnen Tabellenwerte oder die komplette Tabelle prozentual und/oder mit einem Festbetrag angepasst werden. Alle Änderungen gelten automatisch für alle unter dieser Entgelttabelle zugeordneten Arbeitnehmer.