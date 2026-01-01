Die FTU ist ein modernisiertes System um in LODAS benutzerdefinierte Entgelttabellen und verschiedene Entgeltkomponenten einzurichten und abzurechnen. Sie bietet eine Lösung für Unternehmen mit Tarifverträgen, privatwirtschaftlichen Verträgen und Betriebsvereinbarungen.

Vorteile der FTU

  • Entgelttabellen flexibel anpassen

    Die Entgelttabellen können in den Mandantendaten individuell erfasst und gepflegt werden. Bei Tarifänderungen bzw. Gehaltsanpassungen können die einzelnen Tabellenwerte oder die komplette Tabelle prozentual und/oder mit einem Festbetrag angepasst werden. Alle Änderungen gelten automatisch für alle unter dieser Entgelttabelle zugeordneten Arbeitnehmer.

  • Individueller Zeitpunkt für Anpassungen für die Entgelttabellen möglich

    Sie haben die Möglichkeit rückwirkende bzw. zukünftige Anpassungen in den Entgelttabellen und in den Entgeltkomponenten vorzunehmen. Die Änderungen werden automatisch nachberechnet bzw. abgerechnet.

  • Individuelle Struktur und Bezeichnung von Entgeltgruppen

    In den Mandantendaten können die Entgeltgruppen individuell strukturiert und bezeichnet werden. 

  • Entgeltkomonenten Sonderzahlungen, Zulagen und Zeitzuschläge übergreifend erfassen und abrechnen

    Sonderzahlungen, Zulagen und Zeitzuschläge können übergreifend für alle Beschäftigten in den Mandantendaten erfasst werden. Wiederkehrende Sonderzahlungen werden jährlich automatisch abgerechnet. Zulagen können den anspruchsberechtigten Beschäftigten individuell zugeordnet werden. Zeitzuschläge werden individuell bei der Stundenerfassung berücksichtigt.

Umstellungsfahrplan

  • Informieren

    Hierfinden Sie alle Informationen zur FTU.

    Durchführen

  • Vorbereiten

    Hier erfahren Sie, welche Schritte für eine reibungslose Umstellung notwendig sind.

    Durchführen

  • Durchführen

    Die Umstellung der einzelnen Mandanten.

    Durchführen

Unterstützung durch DATEV (kostenpflichtig)

DATEV bietet Ihnen abhängig von der Fragestellung folgende Unterstützungsmöglichkeiten an:

Fragen zur Einrichtung von FTU

Fragen rund um die Einrichtung von FTU beantwortet der telefonische Kundensupport nicht. Sie können hierfür die Unterstützung über den Außendienst in Anspruch nehmen. Senden Sie einen Servicekontakt mit dem Betreff „FTU-Flexible Tarifunterstützung – Außendienstanfrage“: Eine Anleitung finden Sie unter Servicekontakt anlegen

Fragen zur Abrechnung / Erfassung (FTU ist bereits eingerichtet)

Für allgemeine Anfragen zur FTU steht Ihnen unser Kundensupport zur Verfügung. Wenn Sie Unterstützung zu individuellen FTU-Sachverhalten benötigen, erfordert dies oftmals eine sehr zeitintensive Beratung. DATEV bietet diese Dienstleistung im DATEV-Auftragsservice an: