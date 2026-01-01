Vorbereiten

Für die Einrichtung der FTU steht Ihnen gerne unser Außendienst zur Verfügung. Senden Sie hierfür einen DATEV Servicekontakt mit dem Betreff „FTU-Flexible Tarifunterstützung – Außendienstanfrage".

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