Vorbereiten
Zur Umstellung auf die Entgelttabellen und Entgeltkomponenten gibt es einmalige Aufgaben je Lohn-Mandant. Planen Sie deshalb die Umstellung frühzeitig ein. Wir empfehlen Ihnen, Mandant für Mandant vorzugehen.
Checkliste für die Umstellung
- Wie muss die Entgelttabelleaussehen?
- Werden Sonderzahlungen abgerechnet? Wenn ja, welche und in welchem Turnus?
- Werden Zulagen abgerechnet? Wenn ja, welche und in welchem Turnus?
- Werden Zeitzuschläge abgerechnet? Wenn ja, welche und in welchem Turnus?
Umstellungsschritte festlegen
- Planen Sie die Umstellung der Entgelttabellen und der einzlenen Entgeltkomponenten.
- Legen Sie einen geeigneten Umstellungszeitpunkt fest.
- Führen Sie die Umstellung durch.
Sie benötigen Hilfe bei der Einrichtung der neuen Tabellen?
Für die Einrichtung der FTU steht Ihnen gerne unser Außendienst zur Verfügung. Senden Sie hierfür einen DATEV Servicekontakt mit dem Betreff „FTU-Flexible Tarifunterstützung – Außendienstanfrage".
DATEV Servicekontakt aufrufen: Am unteren Ende von DATEV Hilfe- Center unter der Registerkarte Kundensupport auf die Schaltfläche Servicekontakt anlegen klicken.