Informieren
Informieren Sie sich zunächst über die Entgelttabellen und Entgeltkomponenten der flexiblen Tarifunterstützung.
Informationen finden Sie in den folgenden Hilfe-Dokumenten im DATEV Hilfe-Center:
Allgemein
- Flexible Tarifunterstützung (FTU) kurz erklärt (Dok.-Nr. 1009254)
Entgelttabellen
- Benutzerdefinierte Entgelttabellen (Dok.-Nr. 9272970)
- Tarife individuellanlegen - Beispiele für LODAS (Dok.-Nr. 1009225)
Entgeltkomponenten
Sonderzahlungen
- Entgeltkomponenten - Sonderzahlungen (Dok.-Nr. 9273010)
- Entgeltkomponente Sonderzahlung neu anlegen - Beispiele für LODAS (Dok.-Nr. 1009228)
Zulagen
- Entgeltkomponenten- Zulagen (Dok.-Nr. 9272972)
- Entgeltkomponente Zulagen erfassen - Beispiele für LODAS (Dok.-Nr. 1009226)
Zeitzuschläge
- Entgeltkomponenten - Zeitzuschläge Entgelttabelle (Dok.-Nr. 9275147)
- Entgeltkomponente Zeitzuschläge Entgelttabelle erfassen - Beispiele für LODAS (Dok.-Nr. 1018417)
Sie haben weitere Fragen zur FTU?
Für allgemeine Fragen zur FTU steht Ihnen gerne unser Kundensupport zur Verfügung. Senden Sie hierfür einen DATEV Servicekontakt mit dem Betreff „Umstellung Gehalts-/Lohntabellen“.
DATEV Servicekontakt aufrufen: Am unteren Ende von DATEV Hilfe-Center unter der Registerkarte Kundensupport auf die Schaltfläche Servicekontakt anlegen klicken.
Hinweis
Fragen zur Einrichtung sowie die Einrichtung selbst können nicht über den telefonischen Kundensupport beantwortet werden. Sie können hierfür die Unterstützung über den Außendienst in Anspruch nehmen. Senden Sie einen Servicekontakt mit dem Betreff „FTU-FlexibleTarifunterstützung – Außendienstanfrage“:
- DATEV Servicekontakt aufrufen: Am unteren Ende von DATEV Hilfe-Center unter der Registerkarte Kundensupport auf die Schaltfläche Servicekontakt anlegen klicken.
- Anleitung: Servicekontakt anlegen (Dok.-Nr. 1071593)