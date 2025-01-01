ELO for DATEV erkennt E-Rechnungsformate wie XRechnung oder ZUGFeRD und ist in der Lage, diese automatisiert zu verarbeiten. Eingehende Rechnungen werden automatisch analysiert, klassifiziert und der Rechnungsdatensatz wird über ein Formular an den Kontierungs- und Freigabeprozess übergeben. Gleichzeitig erfolgt die digitale Archivierung der E-Rechnung im ELO System, bevor der Buchungsvorschlag nahtlos an die DATEV-Rechnungswesenprogramme übermittelt und dort verbucht wird.
So funktioniert der E-Rechnungseingang mit ELO for DATEV
- Sie erhalten eine Rechnung und ELO for DATEV erkennt, ob es sich um ein PDF oder ein E-Rechnungsformat handelt.
- Um die Daten einer E-Rechnung sichtbar zu machen und prüfen zu können, wird in ELO for DATEV für die Vorkontierung ein Formular erzeugt. Dieses wird an den Freigabeworkflow übergeben und die E-Rechnung kann im Dokumentenmanagement-System ELO for DATEV rechtskonform archiviert werden. In ELO for DATEV wird der XML-Datensatz zusätzlich zur Ansicht als strukturiertes PDF dargestellt. Dieses kann später über den Beleglink aus den DATEV-Rechnungswesenprogrammen angezeigt werden.
- ELO for DATEV erzeugt einen Buchungsvorschlag, der an die DATEV-Rechnungswesenprogramme übergeben wird.
- Die Verbuchung der E-Rechnung erfolgt ebenfalls in den DATEV-Rechnungswesenprogrammen.
Ausblick DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)
Im Laufe des Jahres 2025 wird die automatisierte Übergabe von empfangenen E-Rechnungen aus dem DATEV E-Rechnungspostfach an ELO for DATEV realisiert.
Anbindung Software-Hersteller an DATEV E-Rechnungsplattform
Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
NEUE VERSION: Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
Alle Vorteile auf einen Blick! Hier finden Sie Leitfäden, E-Mail-Vorlagen und Präsentationen zum Download. Sie haben Fragen zur E-Rechnungsplattform? Hier finden Sie Antworten. Holen Sie sich jetzt das Unterstützungspaket und starten Sie mit der Umsetzung. Je früher, desto besser!