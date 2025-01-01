Wir sind eine Genossenschaft für Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und deren Mandanten. Unser Auftrag ist es, sie bei ihrer täglichen Arbeit aber auch bei ihrem Weg in eine digitalisierte Zukunft über lange Zeit zu begleiten und zu unterstützen.
Uns liegt die Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen. Denn wer viel lernt und sich weiterbildet, gestaltet auch die Lösungen für unsere Mitglieder zukunftsgewandt.
Als Genossenschaft sorgen für nachhaltige, langfristige und sinnvolle Lösungen für unsere Mitglieder und Kunden. Kurzfristige Gewinne stehen dabei nicht in unserem Fokus. Seit unserer Gründung im Jahr 1966 in Nürnberg gab es zum Beispiel erst drei CEOs.
