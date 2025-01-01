Wir sind eine Genossenschaft für Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und deren Mandanten. Unser Auftrag ist es, sie bei ihrer täglichen Arbeit aber auch bei ihrem Weg in eine digitalisierte Zukunft über lange Zeit zu begleiten und zu unterstützen.

Uns liegt die Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen. Denn wer viel lernt und sich weiterbildet, gestaltet auch die Lösungen für unsere Mitglieder zukunftsgewandt.