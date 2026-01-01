Es gibt diese seltenen Gelegenheiten, die den Alltag durchbrechen. In denen aus beruflicher Routine sportliche Herausforderung wird. Der DATEV Challenge Roth ist so ein Moment: Jahr für Jahr verwandelt er das fränkische Roth in einen Ort, an dem Ehrgeiz, Gemeinschaft und Grenzerfahrungeneine eigene Dynamik entfalten.

Für DATEV ist dieser Wettkampf mehr als ein Sponsoring. Er ist Teil der eigenen

Geschichte und Haltung. Deshalb möchten wir diesen besonderen Tag auch 2027 wieder gemeinsam mit unseren Mitgliedern erleben:

Zwischen dem 27. April und dem 10. Mai verlosen wir vier Einzelstartplätze sowie neun Staffelstartplätze für den DATEV Challenge Roth. Startplätze, die für viele längst auf der persönlichen Wunschliste stehen.

Teilnehmen ist ganz einfach: Bewerben Sie sich über das entsprechende Formular für Einzel- oder Staffelstartplatz. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis Mitte Juni per E-Mail benachrichtigt.

Vielleicht ist genau das Ihre Chance: aus einem Gedanken einen Start zu machen und aus einem Start ein unvergessliches Erlebnis.

Wir drücken Ihnen die Daumen!