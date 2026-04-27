Ja. Wenn der Zertifizierungsprozess nachweislich begonnen wurde, dann kann der Nachweis bis zum 31.12.2026 nachgereicht werden - nach Rücksprache mit Ihrem Partnermanager. In diesem Fall wir der DATEV-Marktplatz Premium Partner Auftritt bis zur Nachreichung deaktiviert und bei validen Zertifikat wieder aktiviert. Ohne Nachweis bis Ende 2026 endet die Premium‑Partnerschaft.