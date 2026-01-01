Durch das reibungslose Zusammenspiel von DATEV-Lösungen und Partner-Software entsteht eine vernetzte Systemlandschaft, die Arbeitsabläufe in Kanzleien und Unternehmen deutlich vereinfacht und die Zusammenarbeit effizienter gestaltet. Grundlage dafür sind die DATEV-Datenservices: Sie verknüpfen die verschiedenen Anwendungen miteinander und ermöglichen einen automatisierten sowie sicheren Datenaustausch.
Wie sich dieses Zusammenspiel konkret in den einzelnen Prozessen auswirkt und welchen Mehrwert es im Arbeitsalltag bietet, zeigt sich in den jeweiligen Geschäftsfeldern.
Digitale Prozesse in der Kanzlei
Mehr als Excel-Listen und PDF: Schon heute können Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten sowie die Prozesse in Ihrer Kanzlei ohne Brüche im Datenfluss automatisieren. Schöpfen Sie Ihr Potenzial schon aus? Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten.
Vernetzte Prozesse im Unternehmen
Wenn DATEV-Software und Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern nahtlos ineinandergreifen, gestalten Sie Ihre Abläufe durchgängig und ohne Medienbrüche. Daten stehen Ihnen jederzeit aktuell zur Verfügung, manuelle Aufwände werden reduziert und Abstimmungen mit Ihrer Kanzlei deutlich vereinfacht. Nutzen Sie dieses Potenzial bereits?