Durch das reibungslose Zusammenspiel von DATEV-Lösungen und Partner-Software entsteht eine vernetzte Systemlandschaft, die Arbeitsabläufe in Kanzleien und Unternehmen deutlich vereinfacht und die Zusammenarbeit effizienter gestaltet. Grundlage dafür sind die DATEV-Datenservices: Sie verknüpfen die verschiedenen Anwendungen miteinander und ermöglichen einen automatisierten sowie sicheren Datenaustausch.

Wie sich dieses Zusammenspiel konkret in den einzelnen Prozessen auswirkt und welchen Mehrwert es im Arbeitsalltag bietet, zeigt sich in den jeweiligen Geschäftsfeldern.