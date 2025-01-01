HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG

Mehrplatzfähige und branchenunabhängige Warenwirtschaftslösung für kleine und mittelständische Unternehmen.

Die Software unterstützt die Unternehmensprozesse vom Angebot über den Lieferschein bis hin zur einfach und schnell gebuchten Rechnung im Zusammenspiel mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.

Besonderheit dieser Partnerschaft: DATEV berät und implementiert die Lösung von HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG beim Kunden vor Ort. Kontaktanfragen werden daher durch DATEV bearbeitet.