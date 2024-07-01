Highlights
- Dealer-Management-Komplettsystem: Mehrmarken-, mehrfilial- und mehrlagerfähig
- Ganzheitlich ausgerichtete Hersteller Markenunterstützung (Stellantis, Ford, Renault, IVECO, Kia, uvm.)
- Windowsbasiertes System mit modernster Technologie
- Mobile DMS-Lösung: KfzPilot® @select2GO!®
Weitere Funktionen
- Individuell anpassbares Komplettsystem, das alle Bereiche im Autohaus nahtlos vernetzt
- KfzPilot® Service, Werkstatt, Fahrzeughandel, Lagerverwaltung
- KfzPilot® CRM System
- KfzPilot® Buchhaltung, SKR51-fähig
- Elektronische Zeiterfassung, Werkstattplanung, ET-Erfassung/-Inventur über mobile Scanner
- KfzPilot®@select, Datenanalyse- und Controlling-Werkzeug für alle Bereiche des Autohauses
- Schadenskalkulation von DAT, SCHWACKE
- Einbindung diverser Online-Fahrzeugbörsen, z.B. mobile.de, AutoScout24, WebMobil24
- Kundenspezifische Individualschnittstellen
- Client-Server-Lösung und auch als cloud-basierte Software-as-Service einsetzbar
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 23,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
