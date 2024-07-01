Highlights
- Fertiges Datenmodell inkl. hinterlegter betriebswirtschaftlicher Rechenlogik
- Fertige Schnittstellen und automatischer Datenimport
- Schnelle und einfache Implementierung
- Von reinen Fachanwendern bedienbar
Weitere Funktionen
- Integrierte Erfolgs-, Liquiditäts- und Bilanzplanung und Plankonsolidierung
- Automatisierte Konzernabschlusserstellung nach beliebigen Rechnungslegungsstandards, z.B. HGB, IFRS
- Leasingbilanzierung nach IFRS 16
- Datenvalidierung und IC-Abstimmung
- Erstellung von Szenarien und Forecasts
- Umfangreiche Analyse- und Vergleichsfunktionen
- Funktionen für das Reporting und die Erstellung von Geschäftsberichten
- Einfache Anbindung an über 300 ERP-, HR- und andere Quellsysteme - inkl. Drill-Down auf Buchungssatzebene und vollständige bidirektionale Excel-Integration
- Funktionen für Disclosure Management, Extended Planning and Analysis, Tax Compliance and Reporting, Lease Accounting, Banking and Cash Management
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Lucanet CFO Solution Platform für Finance ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Zur Nutzung der Schnittstelle wird zusätzlich das Tool DATEVconnect Kontobuchungen benötigt.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Export steuerliche Außenprüfung (ehem. GDPdU-Export)
Mit der Datei-Schnittstelle, Export steuerliche Außenprüfung, können Stammdaten und Bewegungsdaten im Bereich des Rechnungswesens sowie Daten der Anlagenbuchführung und Kostenrechnung an Lucanet übergeben werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
KRExport
Mit der Schnittstelle, KRExport, können Stammdaten und Bewegungsdaten im Bereich des Rechnungswesens sowie Daten der Anlagenbuchführung und Kostenrechnung an Lucanet übergeben werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen LucaNet AG, durch BSI Assurance UK Limited erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 31.10.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: The development, support, deployment of financial, disclosure and tax applications to the cloud, the associated onboarding and offboarding of cloud customers, and the overall internal processes for IT, Finance, Legal and HR for LucaNet AG and Amana consulting GmbH.
Ein ISO 27.017-Zertifikat für das Unternehmen LucaNet AG, durch BSI Assurance UK Limited erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 31.10.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: Development, support and deployment of the LucaNet Software as software-as-a-service application as a cloud service provider in context of ISO/ICE 27001 IS 714969 and in accordance with the Statement of Applicability, v.1.3 from 12. October 2023.
Ein ISO 27.018-Zertifikat für das Unternehmen LucaNet AG, durch BSI Assurance UK Limited erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 31.10.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: Development, support and deployment of the LucaNet Software as software-as-a-service application in context of ISO/ICE 27001 IS 714969 and in accordance with the Statement of Applicability, v.1.3 from 12. October 2023.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
GoBD
Ein IDW PS 880-Zertifikat für die Lösung LucaNet, Version 24, für das Ermöglichen einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechender Rechnungslegung, durch die BFMT Audit GmbH erstellt, vom 13.11.2023 liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.