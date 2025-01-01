Highlights
- Warenwirtschaft/CRM
- Integration von Planungssystemen und Shop-Systemen
- Integrierte Trainings- und Zertifizeriungsplattform
- (Unternehmens-)Beratung/Prozessoptimierung
- Online-Lösungen für den stationären Handel
Weitere Funktionen
- Warenwirtschaft
- Integrationen
- Controlling
- Kommunikation
- Stammdatenverwaltung
- Kasse/TSE
- Dokumentenmanagement
- CRM
- Servicefall-Management
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Es wird empfohlen die Anwendung außerhalb von DATEVasp zu betreiben. Ein Hosting der Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich. Durch die eingesetzten Schnittstellen kann die Anwendung in Verbindung mit DATEVasp und DATEV-SmartIT genutzt werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
