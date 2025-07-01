Highlights
- Wirtschaftlichkeit: geringer Aufwand bei der Erfassung und Auswertung
- Fehlerfreie Arbeitszeiterfassung: rechtssichere und digitale Erfassung
- Integrationsfähigkeit: Sichere und digitale Übergabe nach DATEV
- Investitionssicherheit: langjähriger Partner mit über 35 Jahren Erfahrung
- Benutzerfreundlichkeit: einfache Bedienung und hohe Funktionalität
Weitere Funktionen
- Verwaltung fester, gleitender und individueller Voll- und Teilzeitmodelle, sowie Schichtsysteme inkl. automatischer Schichterkennung
- Automatische Ermittlung von Zulagen und Zuschlägen unter Berücksichtigung des Tarifvertrags/der Betriebsvereinbarung
- Monatsübersicht pro Mitarbeitenden und automatisches Fehlerprotokoll zur Korrektur fehlerhafter Buchungen
- Abwesenheitsverwaltung mit Gruppenkalendern und An-Abwesenheitstableau
- Gruppenbuchungsfunktionen
- Zeitkonten- und Urlaubskontenverwaltung
- Zeiten- und Abwesenheitsstatistiken
- Individuelle Personalstammauswertungen mit Excel-Export
- Individuelle Erfassungsmappen für nachträgliche Datenschnellerfassung
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Der Partner tauscht über die Schnittstelle ausschließlich die eAU aus.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
