Highlights
- Kurze Einführungszeiten durch leistungsfähige, intuitive Architektur
- Mobile Zeiterfassung über App für Android und iOS
- Digitale HR-Prozesse, auch unterwegs und im Homeoffice
- Anbindung gängiger Erfassungs-Hardware von Datafox, dormakaba und PCS
- Zahlreiche Schnittstellen und Integrationen zu HRM- und ERP-Systemen
Weitere Funktionen
- Urlaubs- und Schichtplaner
- Berechnung anfallender Zuschläge bspw. für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
- Korrekturassistent für Buchungsfehler
- Auswertungen, Reports, Analysen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Der Partner tauscht über die Schnittstelle ausschließlich die eAU aus.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.