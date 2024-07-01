Highlights

  • Kurze Einführungszeiten durch leistungsfähige, intuitive Architektur
  • Mobile Zeiterfassung über App für Android und iOS
  • Digitale HR-Prozesse, auch unterwegs und im Homeoffice
  • Anbindung gängiger Erfassungs-Hardware von Datafox, dormakaba und PCS
  • Zahlreiche Schnittstellen und Integrationen zu HRM- und ERP-Systemen

Weitere Funktionen
  • Urlaubs- und Schichtplaner
  • Berechnung anfallender Zuschläge bspw. für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
  • Korrekturassistent für Buchungsfehler
  • Auswertungen, Reports, Analysen

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEV Lohnaustauschdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.

Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

Der Partner tauscht über die Schnittstelle ausschließlich die eAU aus.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.