Art.-Nr. 71995 | Halbtagsberatung online

Bereit für die Cloud mit dem Digitalisierungsarchitekten

Der Digitalisierungsarchitekt begleitet Sie in den relevanten Geschäftsbereichen bei der Transformation in die Cloud.
  • Strukturierte Bestandsaufnahme
  • Individuelle, dauerhafte Online-Begleitung
  • Geschäftsbereiche der Kanzlei auf die Digitalisierung vorbereiten
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Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Halbtagesberatung online
Dauer Bestandsaufnahme 1/2 Tag online sowie dauerhafte Begleitung in der Umsetzungsphase gemäß vereinbartem Fahrplan

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Digitalisierungsarchitekt

Inhalte

Beschreibung

Suchen Sie Unterstützung bei der Digitalisierung Ihrer Kanzleiprozesse – jemanden, der Sie dauerhaft begleitet? Der Digitalisierungsarchitekt ist Ihr verlässlicher Partner. Nach einer Bestandsaufnahme erarbeitet er mit Ihnen gemeinsam einen Digitalisierungsfahrplan über die Geschäftsbereiche. Er koordiniert für Sie Beratungstermine, bleibt mit Ihnen im Austausch und entwickelt Ihre Kanzlei weiter. So arbeiten Sie effizient und sind optimal für die Zukunft vorbereitet.

Inhalte

1. Bestandsaufnahme

In einer halbtägigen, strukturierten Analyse wird der Digitalisierungsgrad in verschiedenen Bereichen ermittelt. Anschließend wird geklärt, ob eine kontinuierliche Betreuung seitens DATEV erfolgen soll oder die Themen eigenständig umgesetzt werden.

2. Individueller Fahrplan

Gemeinsam wird ein maßgeschneiderter Digitalisierungsfahrplan erstellt, der die Anforderungen und Ziele Ihrer Kanzlei auf dem Weg in die Cloud berücksichtigt.

3. Begleitung der Umsetzung

Der Digitalisierungsarchitekt steht Ihnen als regelmäßiger Ansprechpartner zur Seite, passt Maßnahmen an und sorgt für eine strukturierte Umsetzung der geplanten Schritte in den Geschäftsbereichen Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Steuern und Eigenorganisation.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
  • Anwenderinnen und Anwender
  • Neuanwenderinnen und Neuanwender

Beitrag zum Thema

Wie kann ein Digitalisierungsarchitekt helfen? – DATEV magazin

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Kundenstimme

Der Digitalisierungsarchitekt behielt jederzeit den Überblick und lieferte uns gezielte Handlungsempfehlungen für die Digitalisierung unserer Kanzlei. Zudem konnte er für einzelne Prozesse passende DATEV-Experten empfehlen. Der Ablauf war individuell abstimmbar und genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. So haben wir in kurzer Zeit spürbare Fortschritte erzielt.

Katharina Wellmann
LSO Steuerberatung GmbH

Preise

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