1. Bestandsaufnahme

In einer halbtägigen, strukturierten Analyse wird der Digitalisierungsgrad in verschiedenen Bereichen ermittelt. Anschließend wird geklärt, ob eine kontinuierliche Betreuung seitens DATEV erfolgen soll oder die Themen eigenständig umgesetzt werden.

2. Individueller Fahrplan

Gemeinsam wird ein maßgeschneiderter Digitalisierungsfahrplan erstellt, der die Anforderungen und Ziele Ihrer Kanzlei auf dem Weg in die Cloud berücksichtigt.

3. Begleitung der Umsetzung

Der Digitalisierungsarchitekt steht Ihnen als regelmäßiger Ansprechpartner zur Seite, passt Maßnahmen an und sorgt für eine strukturierte Umsetzung der geplanten Schritte in den Geschäftsbereichen Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Steuern und Eigenorganisation.