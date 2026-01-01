Bereit für die Cloud mit dem Digitalisierungsarchitekten
- Strukturierte Bestandsaufnahme
- Individuelle, dauerhafte Online-Begleitung
- Geschäftsbereiche der Kanzlei auf die Digitalisierung vorbereiten
Kurzinfo
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Inhalte
Beschreibung
Suchen Sie Unterstützung bei der Digitalisierung Ihrer Kanzleiprozesse – jemanden, der Sie dauerhaft begleitet? Der Digitalisierungsarchitekt ist Ihr verlässlicher Partner. Nach einer Bestandsaufnahme erarbeitet er mit Ihnen gemeinsam einen Digitalisierungsfahrplan über die Geschäftsbereiche. Er koordiniert für Sie Beratungstermine, bleibt mit Ihnen im Austausch und entwickelt Ihre Kanzlei weiter. So arbeiten Sie effizient und sind optimal für die Zukunft vorbereitet.
Inhalte
1. Bestandsaufnahme
In einer halbtägigen, strukturierten Analyse wird der Digitalisierungsgrad in verschiedenen Bereichen ermittelt. Anschließend wird geklärt, ob eine kontinuierliche Betreuung seitens DATEV erfolgen soll oder die Themen eigenständig umgesetzt werden.
2. Individueller Fahrplan
Gemeinsam wird ein maßgeschneiderter Digitalisierungsfahrplan erstellt, der die Anforderungen und Ziele Ihrer Kanzlei auf dem Weg in die Cloud berücksichtigt.
3. Begleitung der Umsetzung
Der Digitalisierungsarchitekt steht Ihnen als regelmäßiger Ansprechpartner zur Seite, passt Maßnahmen an und sorgt für eine strukturierte Umsetzung der geplanten Schritte in den Geschäftsbereichen Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Steuern und Eigenorganisation.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender
- Anwenderinnen und Anwender
- Neuanwenderinnen und Neuanwender
Beitrag zum Thema
Wie kann ein Digitalisierungsarchitekt helfen? – DATEV magazin
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