Besteuerung der GmbH in der Liquidation
- Körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Besonderheiten
- Steuerbescheinigungen bei Schlussauskehrung
- Einkommensteuerliche Behandlung der Gesellschafter
Erscheinungstermin: vsl. September 2026
Beschreibung
Mit der Auflösung einer GmbH beginnt steuerlich eine eigenständige Phase mit besonderen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Übergang in die Abwicklung führt zu einem veränderten Besteuerungszeitraum und erfordert die Aufstellung der Liquidationsbilanzen. Die Veräußerung des noch vorhandenen Vermögens im Rahmen der Liquidation löst eine Schlussbesteuerung auf Ebene der GmbH aus; die Schlussauskehrung an die Gesellschafter macht regelmäßig die Ausstellung entsprechender Steuerbescheinigungen erforderlich.
Neben etwaigen steuerpflichtigen Gewinnausschüttungen ist auf Gesellschafterebene der Gewinn oder Verlust aus der Auflösung zu ermitteln, der der Besteuerung beim Gesellschafter zugrunde zu legen ist.
Das Kompaktwissen stellt die Besteuerung der GmbH im Rahmen der Liquidation kompakt und systematisch dar. Es erläutert die körperschaftsteuerlichen Besonderheiten des Abwicklungszeitraums unter Anwendung des § 11 KStG, die Behandlung stiller Reserven sowie Fragen zur Verlustverrechnung. Darüber hinaus werden die steuerlichen Folgen der Vermögensverteilung an die Gesellschafter und die Ermittlung des Auflösungsergebnisses unter besonderer Berücksichtigung nicht getilgter Gesellschafterdarlehen praxisnah dargestellt.
Neben der dogmatischen Einordnung zeigt das Kompaktwissen typische Praxisprobleme und haftungssensible Konstellationen prägnant auf. Es bietet damit eine verlässliche Grundlage für die steuerliche Beratung – klar strukturiert, auf das Wesentliche konzentriert und unmittelbar nutzbar für die Kanzleipraxis.
Kurzinfo
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Autor
Prof. Dr. Hans Ott
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer
Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Hans Ott, geb. 1957, ist als Steuerberater und vereidigter Buchprüfer in Köln tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen vor allem in der steuerlichen Beratung bei der Umstrukturierung bzw. Umwandlung von Unternehmen sowie beim Unternehmenskauf und der Unternehmensnachfolge. Viele Jahre war er außerdem als Professor für Steuer- und Revisionswesen an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach tätig und hat dort die Lehrgebiete „Besteuerung von Unternehmen“, „Umwandlungssteuerrecht“ sowie „Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht“ vertreten. Seit vielen Jahren ist er auch als Seminar-Referent zu steuerrechtlichen Themen vor allem im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit den Schwerpunkten „Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deren Gesellschafter“, „Umwandlung und Umstrukturierung von Unternehmen“, „Unternehmenskauf und Unternehmensnachfolge“ tätig. Daneben besteht eine langjährige Tätigkeit als Herausgeber sowie Buch- bzw. Fachautor mit zahlreichen Veröffentlichungen in steuerlichen Fachzeitschriften.
Details & Preise
Besteuerung der GmbH in der Liquidation
Erscheinungstermin: vsl. September 2026