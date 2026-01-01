Besteuerung der GmbH in der Liquidation

Mit der Auflösung einer GmbH beginnt steuerlich eine eigenständige Phase mit besonderen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Übergang in die Abwicklung führt zu einem veränderten Besteuerungszeitraum und erfordert die Aufstellung der Liquidationsbilanzen. Die Veräußerung des noch vorhandenen Vermögens im Rahmen der Liquidation löst eine Schlussbesteuerung auf Ebene der GmbH aus; die Schlussauskehrung an die Gesellschafter macht regelmäßig die Ausstellung entsprechender Steuerbescheinigungen erforderlich.

Neben etwaigen steuerpflichtigen Gewinnausschüttungen ist auf Gesellschafterebene der Gewinn oder Verlust aus der Auflösung zu ermitteln, der der Besteuerung beim Gesellschafter zugrunde zu legen ist.