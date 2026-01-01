Mit DATEV Anwalt Digitales Notariat als Ergänzung für Ihr DATEV Anwalt classic sind Sie optimal gerüstet für die fortschreitende Digitalisierung in den Notariaten. Profitieren Sie von einer Gesamtlösung für alle anwaltlichen und notariellen Aufgaben, von anwenderfreundlichen Oberflächen und vielfältigen Möglichkeiten. Digitalisieren Sie Ihre Workflows, befreien sich von Routinetätigkeiten und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernprozesse.

Die Software bietet von der Erfassung und Verwaltung der Daten, über die Kollisionsprüfung bis zur Abrechnung wesentliche Funktionen, die Sie und Ihr Team für Ihre notarielle Tätigkeit benötigen.

Wir bieten u.a.:

Professionelles Dokumentenmanagement

Strukturierte Aktenführung

Komplexe Suchfunktionen

Vorlagen und Übersichten

Anbindung an Webservices (ZTR)

Unterstützung bei der Bereitstellung Ihrer Daten und Dokumente für das elektronische Urkundenarchiv

Speziell für das Immobiliengeschäft sorgt ein elektronischer Laufzettel, die notarielle Vorgangssteuerung, für einen schnellen Überblick zum aktuellen Bearbeitungsstand. Notarielle Geschäfte aus dem Erb- und Grundstücksrecht unterstützt ein integrierter digitaler Assistent die schnelle und einfache Aktenanlage und Urkundenbearbeitung.

Im Bereich Grundstücke steht Ihnen nicht nur eine umfangreiche Erfassung und Verwaltung Ihre Objektdaten zur Verfügung, sondern bereits mit wichtigen Stammdaten vorausgefüllte Veräußerungsanzeigen.

Für das Handelsregister, das Genossenschaftsregister, das Vereinsregister und das Partnerschaftsregister können Sie Anmeldevorgänge direkt im Programm anlegen, bearbeiten und für XNotar bereitstellen. Sie können damit Ihre bereits im Programm erfassten Daten gezielt und vorstrukturiert nutzen, ersparen sich zeitaufwändige Doppelerfassungen in XNotar und pflegen weiterhin Ihre Daten zentral in Ihrer Kanzleisoftware.

Bei dem Thema „Sammelrechnungen“ der Bundesnotarkammer für anfallenden Archiv-Gebühren entscheiden Sie, ob das Programm bereits bei der Übergabe an XNP für Sie die Gebühren als „steuerfreie Auslagen“ verbucht und Sie dann nur noch die Auslagen übernehmen müssen. Damit vermeiden Sie das „Übersehen der Gebühren“, ersparen sich fortwährend zahlreiche Einzelbuchungen und damit für Ihr Notariat erheblich Zeit und Aufwand.

Insgesamt stehen Ihnen bei der Erstellung Ihrer notariellen Kostenrechnung zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können beispielsweise Vorlagen nutzen oder individuell erstellen und auch Ihre Entwürfe vor der Beurkundung bearbeiten.

DATEV Anwalt Digitales Notariat wird von einem erfahrenen Team seit über 25 Jahre ständig weiterentwickelt, ist intuitiv zu bedienen und basiert auf einer zukunftssicheren modernen Softwarearchitektur. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen im direkten ständigen Austausch mit Kammern, Partnern und zahlreichen Kunden und stellen darüber sicher, dass die Software nicht nur gesetzlichen Anforderungen - sondern vor allem den individuellen Anforderungen und Workflows modernder digitaler Notariate entspricht.