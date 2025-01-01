DATEV Eigenorganisation classic/comfort - Post, Fristen und Bescheide für Neuanwender

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Sie erwerben mit der Bearbeitung eines durchgehenden Musterfalls aus der Steuerberatungspraxis die Kenntnisse zur Anwendung von Post, Fristen und Bescheide.

Lernen Sie die lückenlose Dokumentation des Postausgangs kennen, die schon mehrfach vor Gericht anerkannt wurde. Damit können Sie im Rahmen der Posteingangserfassung die resultierenden Fristen berechnen, um Fristversäumnissen vorzubeugen. Zudem können Sie mit Hilfe des (elektronischen) Bescheidabgleichs bei einer Bescheidprüfung Abweichungen auf einen Blick erkennen und zeitnah reagieren.