DATEV Eigenorganisation classic/comfort - Post, Fristen und Bescheide für Neuanwender
- Erfassung von Bescheiden, Postein- und -ausgängen
- Prüfung von Bescheiden
- Fristbearbeitung und -überwachung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Sie erwerben mit der Bearbeitung eines durchgehenden Musterfalls aus der Steuerberatungspraxis die Kenntnisse zur Anwendung von Post, Fristen und Bescheide.
Lernen Sie die lückenlose Dokumentation des Postausgangs kennen, die schon mehrfach vor Gericht anerkannt wurde. Damit können Sie im Rahmen der Posteingangserfassung die resultierenden Fristen berechnen, um Fristversäumnissen vorzubeugen. Zudem können Sie mit Hilfe des (elektronischen) Bescheidabgleichs bei einer Bescheidprüfung Abweichungen auf einen Blick erkennen und zeitnah reagieren.
Themen
-
Integration in den Kanzleiablauf
-
Möglichkeiten des Programmeinsatzes bei verschiedenen kanzleiindividuellen Organisationsabläufen
-
Programmverbindungen zu anderen DATEV-Lösungen
-
-
Navigation und Startseite
-
Arbeiten mit Post, Fristen und Bescheiden
-
Erfassen von Postein- und Postausgängen sowie Bescheiden
-
Verknüpfung von Dokumenten und/oder Aufgaben aus der Posterfassung
-
Automatische Fristberechnung und –bearbeitung
-
Fristen erledigen und stornieren
-
Permanente Fristenkontrolle durch Aktivieren der Fristüberwachung
-
Manueller und elektronischer Bescheidabgleich über ELSTER
-
Steuerbescheidprüfung und Mandanten-/Behördenanschreiben
-
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Eigenorganisation classic/comfort in Steuerberatungskanzleien
- Für Auszubildende und Berufseinsteigende besonders geeignet
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Programmwissen in DATEV Arbeitsplatz, Zentrale Stammdaten, Fristenrecht und Fristenorganisation
Seminarbegleitende Unterlagen, Übungen und Musterfall
Die Begleitunterlage zum Online-Seminar stellen wir Ihnen in elektronischer Form auf der DATEV-Lernplattform online zur Verfügung. Dort finden Sie auch die Übungsaufgaben und den Musterfall zum Seminar.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.