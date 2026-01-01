DATEV Info online: Vorbereiten auf DATEV Kanzleimanagement - Quick-Wins auf dem Weg in die Cloud

Der anstehende Umstieg im Kanzleimanagement bringt zahlreiche Veränderungen mit sich – bietet gleichzeitig aber auch große Chancen für effizientere Prozesse und eine zukunftssichere Aufstellung Ihrer Kanzlei.

In dieser DATEV Info online Veranstaltung erhalten Sie einen kompakten Überblick darüber, was konkret auf Ihre Kanzlei zukommt und wie Sie sich optimal auf den Einsatz des Umstellungscockpits vorbereiten können. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte bereits heute sinnvoll angestoßen werden können, um den Übergang strukturiert und reibungslos zu gestalten.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf praktischen Vorbereitungsmaßnahmen: von der gezielten Bestandsoptimierung bis hin zur Verbesserung Ihres Rechnungsprozesses. So profitieren Sie nicht nur vom späteren Umstieg, sondern erzielen bereits im Vorfeld spürbare Effizienzgewinne.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch konkrete Handlungsempfehlungen sowie die Möglichkeit, eine individuelle Review-Beratung zu buchen, um den Kanzleimanagement-Umstieg gezielt zu vertiefen.