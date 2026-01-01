DATEV Info online: Vorbereiten auf DATEV Kanzleimanagement - Quick-Wins auf dem Weg in die Cloud
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Der anstehende Umstieg im Kanzleimanagement bringt zahlreiche Veränderungen mit sich – bietet gleichzeitig aber auch große Chancen für effizientere Prozesse und eine zukunftssichere Aufstellung Ihrer Kanzlei.
In dieser DATEV Info online Veranstaltung erhalten Sie einen kompakten Überblick darüber, was konkret auf Ihre Kanzlei zukommt und wie Sie sich optimal auf den Einsatz des Umstellungscockpits vorbereiten können. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte bereits heute sinnvoll angestoßen werden können, um den Übergang strukturiert und reibungslos zu gestalten.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf praktischen Vorbereitungsmaßnahmen: von der gezielten Bestandsoptimierung bis hin zur Verbesserung Ihres Rechnungsprozesses. So profitieren Sie nicht nur vom späteren Umstieg, sondern erzielen bereits im Vorfeld spürbare Effizienzgewinne.
Abgerundet wird die Veranstaltung durch konkrete Handlungsempfehlungen sowie die Möglichkeit, eine individuelle Review-Beratung zu buchen, um den Kanzleimanagement-Umstieg gezielt zu vertiefen.
Themen
- Klarer Ausblick auf den Kanzleimanagement-Umstieg und das Umstellungscockpit.
- Konkrete Maßnahmen, die Sie bereits heute umsetzen können.
- Impulse zur Optimierung von Beständen und Rechnungsprozessen.
- Effizienzsteigerungen schon vor der eigentlichen Umstellung nutzen.
- Option zur individuellen Vertiefung durch eine Review-Beratung.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien, die sich auf die Umstellung von DATEV Kanzleimanagement vorbereiten wollen.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
DATEV Info online (live)
Die Anmeldung zur Veranstaltung ist bis zum letzten Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich.
Nach erfolgreicher Buchung erhalten Sie eine Bestätigung mit allen Zugangsdaten bequem über Ihre DATEV-Mitteilungen.
Etwa 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erinnern wir Sie per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse.
Diese enthält den direkten Zugang zu Ihrem persönlichen virtuellen Veranstaltungsraum sowie weitere hilfreiche Hinweise.
Bitte planen Sie ein, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn einzuloggen, damit Sie entspannt und pünktlich starten können.
Die digitalen Veranstaltungsunterlagen stehen Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: go.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen, die Unterlagen erst am Veranstaltungstag herunterzuladen, um stets auf die aktuellste Version zugreifen zu können.
Gut zu wissen: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeitende gemeinsam teilnehmen – zum Beispiel über Beamer und Lautsprecherboxen.