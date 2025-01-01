Art.-Nr. 31609 | DATEV-Fanshop
DATEV-Kirschkernkissen
- Natur zum Wohlfühlen
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
7,39 €
Kurzinfo
Material Bezug aus Baumwolle (nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert), Füllung Kirschkerne in zertifizierter Bio-Qualität
Maße 26 x 19 cm
Details
Beschreibung
Das wohltuende und entspannende Naturkissen mit Kirschkernfüllung in zertifizierter Bio-Qualität wurde in Österreich hergestellt. Der Baumwollstoff ist im DATEV-Design bedruckt. Im Lieferumfang ist ein Einleger mit Informationen zur Anwendung enthalten.