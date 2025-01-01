Deutschland-Ticket, Elektromobilität, Fahrtkostenzuschüsse und Firmenräder, 2. Auflage

Ab dem 01.01.2026 treten wichtige gesetzliche Änderungen bei Arbeitgeberleistungen in Kraft, die Unternehmen beachten müssen. So steigt u.a. der Preis für das Deutschland-Ticket. Positiv wirkt sich dagegen die dauerhafte Erhöhung der Entfernungspauschale aus: Die sog. Pendlerpauschale wird ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent angehoben. Dadurch können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden künftig einen höheren steuerfreien Fahrtkostenzuschuss für den täglichen Weg zur Arbeit gewähren.

Besonders attraktiv - auch aus steuerlicher Sicht - ist die Überlassung von betrieblichen Firmenfahrrädern inklusive E-Bikes. Durch Gehaltsumwandlung profitieren Mitarbeitende von geringeren Steuern und Sozialabgaben, während beim Fahrradleasing für Arbeitgeber keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Das Fachbuch informiert kompakt über alle ab 2026 geltenden Regelungen zu Arbeitgeberleistungen im Bereich Mobilität und zeigt, wie Unternehmen steuerliche Vorteile optimal nutzen können.