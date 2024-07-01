Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung in der Steuerberatung, 2. Auflage
- Die häufigsten Fehler bei Gestaltung und versäumter Anpassung der Gesellschafter-Geschäftsführung-Versorgung und ihre Lösungen
- „Reparatur“ bereits bestehender Versorgungszusagen in den für die Praxis relevanten Facetten
Erscheinungstermin: Juli 2024
Beschreibung
Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) stellt die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und deren Beraterinnen und Berater gleichermaßen vor erhebliche Herausforderungen.
Nach den Erfahrungen der Autoren in der langjährigen Beratung ist wenigen Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) bei Einrichtung, Fortführung und Veränderung ihrer bAV bewusst, welche Fallstricke ihnen Rechtsprechung und Verwaltungserlasse mittlerweile besonders bei Direktzusagen aufbürden, sei es im Vorfeld des Verkaufs ihrer Firmenanteile oder bei Gehaltsreduzierungen, Umwandlungen der Rechtsform, Entstehung von Unterdotierungen, Neueinrichtung nach Diensteintritt oder Firmenneugründung u.v.a.m.
Welch hochkomplexes Thema die bAV für GGF darstellt, zeigt die Tatsache, dass sie zehn verschiedene Arten von verdeckten Gewinnausschüttungen hervorrufen kann, mehr als jeder andere Bereich des Steuerrechts. Dies erfordert qualifizierte Beratung, insbesondere in steuerlichen und bilanziellen Fragestellungen.
Die GGF-Versorgung bietet daher ein hocheffizientes Beratungsgebiet für Steuerberaterinnen und Steuerberater bei deren Einrichtung, Fortführung oder Veränderung. So sind für eine optimale Beratung zur bAV neben der Bestimmung des Versorgungsbedarfs die zivilrechtlichen, steuerrechtlichen, bilanziellen und produktseitigen Besonderheiten der einzelnen Durchführungswege der bAV (Direktzusage, Unterstützungskasse, Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds) zu durchleuchten und für den Einzelfall abzuwägen; auch der Insolvenzschutz spielt dabei eine bedeutende Rolle, sogar hinsichtlich Auswirkungen auf das handelsrechtliche Bilanzbild. Schließlich kann selbst das Einfrieren von Pensionszusagen oder gar ihr Verzicht zu äußerst unangenehmen Wirkungen auf der Firmen- und, soweit es zu verdeckten Einlagen kommt, auf der Gesellschafterebene führen. Und dessen nicht genug: Selbst bei perfekter Einrichtung und Pflege der bAV des GGF kann diese die Höchstgrenze der Vorsorgeaufwendungen steuererhöhend beeinflussen.
Dieses Kompaktwissen bietet einen umfassenden Überblick über die komplexen Fragestellungen zur Altersversorgung von GGF. Dabei werden sowohl die Einrichtung neuer als auch die „Reparatur“ bereits bestehender Versorgungszusagen in den für die Praxis relevanten Facetten behandelt.“
Info & Leseprobe
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Autoren
Professor Dr. Thomas Dommermuth
Prof. Dr. Thomas Dommermuth ist Hochschullehrer, Steuerberater und Vorsitzender des Beirats des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Der Steuerexperte und Wissenschaftler lehrt seit 1996 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und forscht seit Jahren auf dem Gebiet der Altersvorsorge. Prof. Dr. Dommermuth ist Autor der Kommentierungen der §§ 4d, 4e und 6a EStG im bedeutendsten deutschen Einkommensteuerkommentar Herrmann-Heuer-Raupach. Er moderierte die Handelsblatt Jahrestagung betriebliche Altersversorgung 2012 bis 2017 und war an mehreren Gesetzen zur Altersvorsorge, zuletzt am Betriebsrentenstärkungsgesetz und am GKV-Freibetragsgesetz beteiligt. Wegen seines umfangreichen Wissens wurde er in den letzten Jahren zu mehreren Hundert Vorträgen eingeladen, u.a. auch im Fernsehen und Radio.
Ralf Linden
Ralf Linden (Dipl.-Betriebswirt FH Worms) ist Steuerberater und Bereichsleiter Produktsteuern und Recht, ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. Herr Linden ist Autor verschiedener Fachartikel zum Thema Steuerrecht und Altersversorgung, Referent zu steuerlichen Themen der privaten und betrieblichen Altersversorgung sowie Mitautor des Fachbuches Steueroptimierte Altersversorgung für Gesellschafter-Geschäftsführer und Unternehmer sowie des Kurzkommentars Leitfaden bAV: Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG).
Details & Preise
Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung in der Steuerberatung, 2. Auflage
Erscheinungstermin: Juli 2024